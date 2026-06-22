లక్నోలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

లక్నో: ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఓ భవనంలోని దుకాణంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటలు వేగంగా వ్యాపించి, అదే బిల్డింగ్లోని రెండో అంతస్తులో నడుస్తున్న ఒక కోచింగ్ సెంటర్ను ముంచెత్తాయి. దీంతో కోచింగ్ సెంటర్లోని విద్యార్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. కొందరు విద్యార్థులు ప్రాణాలను రక్షించుకునేందుకు భవనం పైనుంచి కిందకు దూకే ప్రయత్నం చేశారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడ తీవ్ర తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికులతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు, భవనం లోపల చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు రెస్క్యూ టీమ్స్ శ్రమిస్తున్నాయి.