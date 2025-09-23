 మందుబాబులకు షాక్‌.. భారీగా పెరిగిన మద్యం ధరలు | liquor prices increased in tamilnadu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మందుబాబులకు షాక్‌.. భారీగా పెరిగిన మద్యం ధరలు

Sep 23 2025 12:19 PM | Updated on Sep 23 2025 12:19 PM

liquor prices increased in tamilnadu

 సాక్షి, చెన్నై: కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో మద్యం ధరలు(Liquor Prices) పెరిగాయి. దుకాణాల లైసెన్స్‌ ఫీజు పెరగడంతోనే ఈ నిర్ణయాన్ని వర్తకులు తీసుకున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే మద్యం ధరలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో తక్కువే. తమిళనాడు నుంచి పుదుచ్చేరికి(Puducherry) వెళ్లి పార్టీలు చేసుకునే వాళ్లు ఎక్కువ. అలాగే ఇక్కడి నుంచి తమకు కావాల్సిన బాటిళ్లను కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా తెచ్చుకునే వారు కొందరైతే, అక్రమ రవాణా చేసే వారెందరో. 2015లో  మద్యం లైసెన్స్‌ ఫీజును పెంచారు. 

ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలుగా ఎలాంటి పెంపు అన్నది జరగలేదు. తాజాగా లైసెన్స్‌ ఫీజు పెంపునకు(License fee) ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇక్కడి 558 మద్యం దుకాణాల ఫీజులు పెరిగాయి. గత ఏడాది పుదుచ్చేరికి మద్యం రూపంలో 1500 కోట్లు ఆదాయం రాగా, తాజాగా పెంపుతో రూ. 1,850 కోట్లకు చేరింది. ఈపెంపు నేపథ్యంలో ధరలను సైతం పెంచేశారు. బీరు, క్వార్టర్‌ బాటిళ్లకు రూ. 5 నుంచి రూ. 10 వరకు ధర పెంచేశారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చీరలో రాశీ ఖన్నా.. అస్సలు చూపు తిప్పుకోలేరు! (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

మోహన్‌లాల్‌ ‘దృశ్యం 3’ సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో వైభవంగా దేవీశరన్నవరాత్రోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు..పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Visakha Small Traders Protest against Chandrababu Govt 1
Video_icon

చిరు వ్యాపారుల పట్ల ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోంది: YSRCP
Abhishek Sharma World Record 331 Balls 50 Sixes 2
Video_icon

టీ20ల్లో చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ
Gowthami Chowdary Leaks Dharma Mahesh And Rithu Chowdary Video 3
Video_icon

Gowthami Chowdary: నా భర్తతో రీతూ చౌదరి ఎఫైర్..
Rajinikanth Coolie Movie Effect On Lokesh Kanagaraj Career 4
Video_icon

దెబ్బేసిన కూలీ! లోకేష్ కెరీర్ క్లోజ్..?
Best SUV Car In 10 Lakhs 5
Video_icon

5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో దుమ్మురేపిన బాబులాంటి SUV కారు
Advertisement
 