 కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు | Key decisions by Union Cabinet Allocation funds exceeding Rs 77,101 crore | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు

Nov 11 2026 4:27 PM | Updated on Nov 11 2026 4:36 PM

Key decisions by Union Cabinet Allocation funds exceeding Rs 77,101 crore

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు కీలక ప్రాజెక్టులు, పథకాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో మొత్తం రూ.77,101 కోట్లకు పైగా నిధుల కేటాయింపులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇందులో ఢిల్లీలో యుగే యుగీన్ భారత్ మ్యూజియం నిర్మాణం, నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా మెట్రో విస్తరణ, ఎరువుల సబ్సిడీ, సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.

కీలక కేటాయింపులు ఇవే..
కేంద్ర కేబినెట్ ఢిల్లీలో యుగే యుగీన్ భారత్ మ్యూజియం ఏర్పాటుకు రూ.3,230 కోట్లు, నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా మెట్రో విస్తరణ ప్రాజెక్టుకు రూ.2,390 కోట్ల నిధులు , అలాగే రబీ 2026-27 సీజన్‌కు ఎరువుల సబ్సిడీ కోసం రూ.62,370 కోట్లు కేటాయించింది. అంతేకాదు సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ కోసం రూ.5,000 కోట్లు, స్టాండ్ అప్ ఇండియా పథకం క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ కోసం రూ.4,111 కోట్లను ఆమోదించింది.

నోయిడా మెట్రో విస్తరణకు గ్రీన్ సిగ్నల్
నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతాల్లో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో ఆక్వా లైన్ మెట్రో విస్తరణకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. నోయిడా సెక్టార్-51 నుంచి గ్రేటర్ నోయిడా సెక్టార్-04 వరకు మొత్తం 8.449 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త మెట్రో కారిడార్ నిర్మించనున్నారు. ఈ మార్గంలో ఐదు ఎలివేటెడ్ మెట్రో స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఇక ఈ విస్తరణ పూర్తయితే నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా పరిధిలోని మొత్తం మెట్రో నెట్‌వర్క్ 71.878 కిలోమీటర్లకు చేరుకోనుంది. నోయిడా సెక్టార్-61 వద్ద బ్లూ లైన్ మెట్రోతో ఇంటర్‌చేంజ్ సదుపాయం అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో ప్రయాణికులు ఇతర ప్రాంతాలకు సులభంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రధాన వాణిజ్య ప్రాంతాలకు మెరుగైన కనెక్టివిటీ
కొత్త మెట్రో కారిడార్‌తో గౌర్ సిటీ, గౌర్ సిటీ మాల్స్, బ్లూ సఫైర్ మాల్, ఐకియా వంటి ప్రధాన వాణిజ్య ప్రాంతాలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కలగనుంది. అంతేకాకుండా ఐటీ కంపెనీలు, విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులు, ప్రధాన నివాస ప్రాంతాలకు మెట్రో కనెక్టివిటీ పెరగనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే రోడ్లపై ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడంతో పాటు ప్రయాణ సమయం కూడా ఆదా కానుంది. వాహనాల వినియోగం తగ్గడంతో వాయు కాలుష్యం, కార్బన్ ఉద్గారాలను నియంత్రించేందుకు కూడా దోహదపడే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో మెట్రో విస్తరణతో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు, పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉగ్రదాడి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక స్మైలీ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

అందంచందం.. లంగా ఓణీలో మెగాడాటర్ నిహారిక (ఫొటోలు)
photo 3

సిద్దు జొన్నలగడ్డ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

'గోట్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. దివ్య భారతి హైలైట్! (ఫొటోలు)
photo 5

ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం పైడితల్లి అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫోటోలు)

Video

View all
NTR's God of War Movie Gets a Break 1
Video_icon

గురూజీ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్..! ఎన్టీఆర్ మూవీకి బ్రేక్
YS Jagan Key Meeting With YSRCP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

YSRCP ముఖ్య నేతలతో వైఎస్ జగన్ కీలక సమావేశం
Sai Dharam Tej Wife Kiranmayi Family Background and Assests 3
Video_icon

వందల కోట్ల ఆస్తులు.. కాబోయే భార్య బ్యాగ్రౌండ్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్!
Lakshmi Parvathi SENSATIONAL Comments On Pawan Kalyan Over Divorce With Anna Lezhneva 4
Video_icon

అది మా జగన్ సంస్కారం... ఇప్పటికైనా బుద్ది తెచ్చుకో పవన్
Chicken & Egg Prices Set to Skyrocket by 30% in December 5
Video_icon

డిసెంబర్ నుంచి చికెన్, గుడ్ల ధరల మోత!
Advertisement
 