 జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉగ్రదాడి | Terrorist attack in Jammu and Kashmir | Sakshi
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జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉగ్రదాడి

Nov 11 2026 2:52 PM | Updated on Nov 11 2026 3:13 PM

Terrorist attack in Jammu and Kashmir

సాక్షి, నూఢిల్లీ: జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉగ్రదాడి జరిగింది. కుల్గామ్‌లో ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరపడంతో ముగ్గురు జవాన్లకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఉగ్రవాదుల కాల్పులను సీఆర్‌పీఎఫ్‌ జవాన్లు తిప్పికొడుతున్నారు.‌ సీఆర్‌పీఎఫ్‌ క్యాంప్‌ వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. గాయపడ్డ వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఉగ్రవాదుల కోసం భద్రతా బలగాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. కుల్గాం జిల్లాలోని మీర్ బజార్ సమీపంలో ఉన్న అఖ్రాన్ వద్ద ఈ దాడి జరిగింది.

జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లాలో ఈ మధ్యాహ్నం భద్రతా సిబ్బందిపై గుర్తు తెలియని మోటార్ సైకిల్‌పై వచ్చిన దుండగులు కాల్పులు జరపడంతో సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF) సిబ్బంది గాయపడ్డారు," అని CRPF ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

"మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. దుండగులు CRPF సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. గాయపడిన సిబ్బందిని చికిత్స కోసం అనంతనాగ్ జిల్లాలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు," అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దాడి చేసిన వారి కోసం కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు.

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