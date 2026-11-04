సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: అగ్నివీర్ జవాన్లకు కేంద్రం శుభవార్త. అగ్నివీర్ల కాలపరిమితిని మరో రెండేళ్లకు పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
నాలుగేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న అగ్నివీర్లలో 25 శాతం మందిని రెగ్యులర్ సైనికులుగా కొనసాగించనుండగా.. మిగిలిన 75 శాతం మంది అగ్నివీర్లకు మరో రెండేళ్ల పాటు సర్వీస్ పొడిగించాలని కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి బుధవారం అధికారికంగా ప్రకటించారు.
రెండేళ్ల అదనపు సర్వీస్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా సాయుధ దళాల్లో కొనసాగేందుకు ఆసక్తి చూపే అగ్నివీరులకు నిర్దేశిత ఎంపిక ప్రమాణాల ఆధారంగా రెగ్యులర్ సర్వీసులో అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అగ్నిపథ్ పథకం కింద తొలి విడతలో సైన్యం, నౌకాదళం, వాయుసేనల్లో చేరిన సుమారు 24,400 మంది అగ్నివీర్లలో 18,300 మంది ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 నాటికి నాలుగేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకుని బయటకు రావాల్సి ఉంది. నవంబర్ మధ్య నుంచి వీరిని దశలవారీగా విడుదల చేయాల్సి ఉంది. అయితే తాజాగా కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో సైన్యంలో విధులు నిర్వహించే అవకాశం కొనసాగనుంది.
2022లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్నిపథ్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ విధానం ప్రకారం నాలుగేళ్ల పాటు సైన్యంలో సేవలందించే అవకాశం కల్పిస్తారు. వారిలో 25 శాతం మందిని మాత్రమే మరో 15 ఏళ్ల పాటు రెగ్యులర్ సర్వీసులో కొనసాగిస్తారు. ఈ విధానంపై గతంలో రాజకీయంగా తీవ్ర చర్చలు జరిగిన నేపథ్యంలో తాజా నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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