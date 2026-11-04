భార్య తలను తెగ్గోసి.. ఒళ్లు జలదరించేలా..

దినాజ్పూర్: కట్టుకున్న భార్యకు జీవితాంతం తోడుంటానని ప్రమాణం చేసిన భర్తే ఆమె పాలిట కాలయముడయ్యాడు. భార్యను దారుణంగా హత్య చేసిన ఓ వ్యక్తి.. తెగ్గోసిన ఆమె తలను చేతితో పట్టుకుని వీధుల్లో తిరిగాడు. అంతటితో ఆగకుండా సమీపంలోని ఆలయానికి వెళ్లి ప్రార్థనలు చేయడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భయానక ఘటన పశ్చిమ బెంగాల్లోని దక్షిణ దినాజ్పూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
దినాజ్పూర్ జిల్లా గంగారాంపూర్ పట్టణంలో బుధవారం ఉదయం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పట్టణంలోని నారాయణ్పూర్ ప్రాంతం (వార్డు నంబర్ 4)లో నివసించే రింటూ ఘోష్ తన భార్య సీమా సర్కార్ ఘోష్ను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. పదునైన ఆయుధంతో ఆమెపై దాడి చేసి ప్రాణాలు తీశాడని సమాచారం. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
భార్యను హత్య చేసిన అనంతరం రింటూ ఘోష్ ప్రవర్తించిన తీరు స్థానికులను మరింత భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. భార్య తలను చేతిలో పట్టుకుని ప్రాంతంలోని వీధుల్లో తిరిగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. కొన్ని గంటలపాటు అతడు అదే ప్రాంతంలో సంచరించినట్లు సమాచారం. ఈ దృశ్యాలను చూసిన స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. అనంతరం నిందితుడు సమీపంలోని ఆలయానికి వెళ్లి, ప్రార్థనలు కూడా చేశాడు.
ఈ దారుణ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న గంగారాంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మహిళ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు రింటూ ఘోష్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హత్యకు ఉపయోగించినట్లు భావిస్తున్న పదునైన ఆయుధాన్ని కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో భార్యాభర్తల మధ్య నెలకొన్న కుటుంబ వివాదాలే ఈ హత్యకు కారణమై ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే వారి మధ్య ఎలాంటి గొడవలు జరిగాయి? హత్యకు దారితీసిన కారణం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణ జరుపుతున్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబ కలహాలు ఎంతటి తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తున్నాయో ఈ ఘటన మరోసారి చర్చకు దారి తీసింది. జీవిత భాగస్వాముల మధ్య తలెత్తే వివాదాలు హింసాత్మకంగా మారడం, చివరకు ప్రాణాలు తీసే స్థాయికి చేరడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా మహిళల భద్రత, గృహహింసపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో ఉండగా, ఈ దారుణ ఘటన వెనుక ఉన్న పూర్తి కారణాలను తెలుసుకునే దిశగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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