 సిఏ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్‌ చూసుకోండిలా.. | ICAI CA Inter Result 2026 Declared Check Scorecard and Toppers List | Sakshi
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సిఏ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్‌ చూసుకోండిలా..

Jun 24 2026 11:37 AM | Updated on Jun 24 2026 11:44 AM

ICAI CA Inter Result 2026 Declared Check Scorecard and Toppers List

న్యూఢిల్లీ: చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్షణం వచ్చేసింది. ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) సిఏ ఇంటర్మీడియట్ (CA Inter) 2026 ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు తమ అధికారిక స్కోర్‌కార్డ్‌లను ఐసీఏఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ విధానం
ఫలితాలను చూసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఐసీఏఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్లు అయిన icai.org, icai.nic.in/caresult లేదా caresults.icai.org సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత 'CA Inter scorecard PDF' లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ అభ్యర్థులు తమ రోల్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ వంటి వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్‌పై కనిపించే స్కోర్‌కార్డ్ పీడీఎఫ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవడం మంచిది.

మెరిట్ లిస్ట్.. టాపర్స్ వివరాలు
ఫలితాలతో పాటుగా ఐసీఏఐ సిఏ ఇంటర్ మెరిట్ లిస్ట్ పీడీఎఫ్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు అధికారిక పోర్టల్‌ను సందర్శించి, ‘CA Inter exam merit list PDF’ లింక్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా టాపర్ల జాబితాను సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు అత్యుత్తమ మార్కులతో టాప్ ర్యాంకులు సాధించారనే వివరాలు ఈ మెరిట్ లిస్ట్‌లో పొందుపరిచారు.

సిఏ ఫైనల్ ఫలితాల అప్‌డేట్
ఇదిలావుండగా, ఐసీఏఐ ఇప్పటికే జూన్ 18న సిఏ ఫైనల్ ఫలితాలను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. సిఏ ఫైనల్ పరీక్షల్లో నూర్ సింగ్లా 499 మార్కులతో మొదటి ర్యాంక్ సాధించి టాపర్‌గా నిలిచారు. ఆ తర్వాత రితిజ్ సరాఫ్ 475 మార్కులతో రెండో ర్యాంక్, సోహన్ అనిల్ మంజ్రేకర్‌ 473 మార్కులతో మూడో ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్నారు. సిఏ ఫైనల్ పరీక్షల స్కోర్‌కార్డ్ కూడా ప్రస్తుతం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

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