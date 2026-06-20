 కేంద్ర మంత్రి జార్జ్‌ కురియన్‌ రాజీనామా | George Kurian Resigns As Union Minister After Rajya Sabha Term Ends | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేంద్ర మంత్రి జార్జ్‌ కురియన్‌ రాజీనామా

Jun 24 2026 1:41 AM | Updated on Jun 24 2026 1:41 AM

George Kurian Resigns As Union Minister After Rajya Sabha Term Ends

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మైనార్టీ వ్యవహారాలు, పాడి పశుసంవర్థక, మత్స్య శాఖల సహాయ మంత్రి, సీనియర్‌ బీజేపీ నేత జార్జ్‌ కురియన్‌ (65) మంగళవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. 2024 ఆగస్టులో మధ్య ప్రదేశ్‌ నుంచి రాజ్యసభకు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన కురియన్‌ పదవీకాలం జూన్‌ 21న ముగియడం, ఇటీవలి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఆయన్ను బరిలోకి దింపకపోవడం రాజీనామాకు దారితీసింది. జార్జ్‌ కురియన్‌ రాజీనామాకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆమోదం తెలిపారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సూచన మేరకు రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్‌ 75 (2) ప్రకారం కురియన్‌ రాజీనామాను ఆమోదించినట్లు రాష్ట్రపతి భవన్‌ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రధాని అయిన కారణంగానే తనకు కేంద్ర కేబినెట్‌లో చోటు దక్కిందని, కలలో కూడా ఊహించని అవకాశం దక్కిందని జార్జ్‌ కురియన్‌ మంగళవారం తన ఫేసబుక్‌ అకౌంట్‌లో వెల్లడించారు. ప్రధానితో కలిసి ఉన్న ఒక ఫొటోను షేర్‌ చేసిన ఆయన తనకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు వ్యక్తిగతంగా ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు చెప్పారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మా ఇంటి బంగారం టీమ్‌కు మెగాస్టార్ ప్రశంసలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా బోనీ కపూర్ కూతురి పెళ్లి వేడుకలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో తెలుగందం రీతూవర్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani NONSTOP Satires On Deputy CM Pawan Kalyan Comments 1
Video_icon

Perni Nani: తొక్కి పెట్టి నార తీస్తావా? ఆటలో అరటిపండు గాడివి..!
Jacob Bethell Dating Two Indian Girls Viral on Social Media 2
Video_icon

ఇద్దరి బాలీవుడ్ భామలతో ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ ప్రేమాయణం!
Mammootty, R Madhavan & Rajendra Prasad Received Padma Award by President Murmu 3
Video_icon

ఢిల్లీలో ఘనంగా పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
Advocate Sowmya SENSATIONAL Comments On SIT Investigation 4
Video_icon

CI నాగరాజు కాలర్ ఎగరేసుకొని...! సాయి కృష్ణ కేసులో కూటమి కుట్ర
Railway Employee Incident In Renigunta 5
Video_icon

డబ్బు కోసమే రైల్వే ఎంప్లాయ్ ట్రాప్..! వైరల్ అవుతున్న ఆడియో
Advertisement
 