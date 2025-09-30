 ఎన్నూర్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం | Ennore Thermal Power Plant Accident | Sakshi
ఎన్నూర్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం

Sep 30 2025 8:11 PM | Updated on Sep 30 2025 8:24 PM

Ennore Thermal Power Plant Accident

సాక్షి,చెన్నై: ఎన్నూర్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో తొమ్మిదిమంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 15మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.  

చెన్నై ఎన్నూరులో అనల మిన్‌ స్టేషన్‌ విస్తరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.  ఈ ప్రాజెక్టులో వందలాది మంది ఉత్తర భారత కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా నిర్మించిన శ్లాబు కూలింది. ఈ ప్రమాదంలో తొమ్మిది మంది కార్మికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని చెన్నై రాయపురం స్టాన్లీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ విషాదకర ఘటన ఎన్నూరులో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తోంది. 

