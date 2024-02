తిరువొత్తియూరు: చెంగోటై సమీపంలో రైలు పట్టాలపై లారీ బోల్తా పడి డ్రైవర్‌ మృతి చెందాడు. వివరాలు.. నైల్లె జిల్లా ముక్కూడల్‌ సమీపంలోని మైలపురం మేటు వీధికి చెందిన మనిగండన్‌ (43) లారీ డ్రైవర్‌. ఇతను శనివారం రాత్రి కేరళ నుంచి కుంకోణం వైపు ఫ్లైవుడ్‌ ఎక్కించుకొని బయలుదేరాడు. అదే లారీలో క్లీనర్‌గా పెరుమాళ్‌ (28) ఉన్నాడు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట సమయంలో తమిళనాడు కేరళ సరిహద్దు చెంగోటై వద్ద లారీ అదుపుతప్పి రైలు పట్టాలపై బోల్తా పడింది. క్లీనర్‌ పెరుమాళ్‌ కిందికి దూకి తప్పించుకున్నాడు.

డ్రైవరు మనిగండన్‌ లారీ కింద చిక్కుకొని మృతి చెందాడు. ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన అదే ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న షణ్ముగయ్య (66), వడకత్తి అమ్మాల్‌ అనే దంపతులు ఆ సమయంలో రైలు పట్టాలపై వస్తున్న తిరువనంతపురం – భగవతి అమ్మన్‌ ఆలయానికి వెళ్లే ప్రత్యేక రైలుకు ఎర్రజెండా చూపించి ఎదురుగా వెళ్లారు. గుర్తించి లోకో పైలెట్‌ రైలును నిలిపివేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు మూడు జేసీబీలతో లారీని రైలు పట్టాలపై నుంచి పక్కకు తొలగించారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఆమార్గంలో యధా ప్రకారం రైళ్లు ప్రయాణించాయి. కాగా సకాలంలో రైలును ఆపిన వృద్ధ దంపతులను రైల్వే అధికారులు అభినందించారు.

