 తిరుపతిలో దివ్యాంగుల ఆందోళన | Disabled People Protest Against Pensions Cut in Tirupati | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుపతిలో దివ్యాంగుల ఆందోళన

Aug 21 2025 2:55 PM | Updated on Aug 21 2025 2:55 PM

తిరుపతిలో దివ్యాంగుల ఆందోళన

# Tag
Tirupati Sakshi News AP News AP Government pension Disabled Disabled people

Related Videos By Category

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 