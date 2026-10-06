దసరా డిస్కౌంట్ల జాతర.. ఎక్కడెక్కడ ఎంత తగ్గింపు?

పెద్ద పండుగ వచ్చేస్తోంది. దసరా షాపింగ్కు నగరాల నుంచి పట్టణాల వరకు సందడి మొదలైంది. మరోవైపు ఆన్లైన్ షాపింగ్ సంస్థలు కూడా భారీ డిస్కౌంట్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మొబైళ్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, గృహోపకరణాల నుంచి దుస్తులు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ ప్రొడక్టుల వరకు పెద్ద ఎత్తున ఆఫర్లు రానున్నాయి. అయితే తెరపై కనిపించే ‘70 శాతం, 80 శాతం, 90 శాతం డిస్కౌంట్’ చూసి వెంటనే కార్ట్లో వేసుకోవడం మాత్రం నిజంగానే మంచిదా?.
అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అక్టోబర్ 8న ప్రారంభం కానుంది. స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, టీవీలు, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, హోమ్ అండ్ కిచెన్ తదితర విభాగాల్లో ఏడాదిలోనే తక్కువ ధరలతో డీల్స్ ఉంటాయని అమెజాన్ ప్రకటించింది. ఎస్బీఐ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు, అర్హత ఉన్న ఈఎంఐ లావాదేవీలపై 10 శాతం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ కూడా ప్రకటించింది. ప్రైమ్ సభ్యులకు అదనపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ కూడా ఇదే సమయంలో మొదలవుతోంది. ప్లస్, వీఐపీ సభ్యులు, అర్హత ఉన్న కస్టమర్లకు అక్టోబర్ 8 నుంచే ఎర్లీ యాక్సెస్ ఉండగా.. సాధారణ కస్టమర్లకు అక్టోబర్ 9 నుంచి సేల్ ప్రారంభమవుతుంది. మొబైళ్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాలు, ఫ్యాషన్ తదితర విభాగాల్లో ధర తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ వంటి ఆఫర్లు ఉంటాయి.
ఫ్యాషన్ కొనుగోళ్లకు మింత్రా బిగ్ ఫ్యాషన్ ఫెస్టివల్ కూడా అక్టోబర్ 8 నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు తాజా సమాచారం. మింత్రా ఇన్సైడర్లకు అక్టోబర్ 7 నుంచే ఎర్లీ యాక్సెస్ ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దుస్తులు, ఫుట్వేర్, యాక్సెసరీస్, బ్యూటీ తదితర విభాగాల్లో ఆఫర్లు ఉండనున్నాయి.
ఏజియో.. ఇప్పటికే ఆఫర్లు
ఫ్యాషన్ కేటగిరీలో ఏజియోలోనూ పండుగ ఆఫర్లు కొనసాగుతున్నాయి. ఏజియో అధికారిక సేల్ పేజీ ప్రకారం అక్టోబర్ 7 నుంచి 18 వరకు ఆల్స్టార్ సేల్ ఉండనుంది. సెలెక్టెడ్ ఏజియో ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్లపై అక్టోబర్ 6 వరకు 50–90 శాతం వరకు తగ్గింపులు ఉన్నట్లు సంస్థ పేర్కొంది. అంటే దుస్తులు కొనాలనుకునేవారు ఒక్క ప్లాట్ఫారమ్నే నమ్మకుండా.. ఒకే బ్రాండ్, ఒకే మోడల్ను రెండు మూడు సైట్లలో చూసి ధర పోల్చుకోవడం మంచిది.
ఆఫ్లైన్లోనూ ఆఫర్లే!
షాపింగ్ మాల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టోర్లలోనూ పండుగ ఆఫర్లు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. ఉదాహరణకు క్రోమాలో సెప్టెంబర్ 25 నుంచి అక్టోబర్ 24 వరకు కొన్ని ఉత్పత్తులపై ఫ్లాట్ 10 శాతం, ఎంపిక చేసిన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై 7 శాతం తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
రిలయన్స్ డిజిటల్లోనూ ఫెస్టివ్ డీల్స్ కొనసాగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 2 నుంచి 13 వరకు కొన్ని బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులపై లావాదేవీ మొత్తాన్ని బట్టి ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ₹10,000–₹49,999 కొనుగోళ్లపై 7.5 శాతం, అధిక విలువైన కొనుగోళ్లపై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి.
అందుకే ఆన్లైన్లో ధర చూసి.. అదే వస్తువు సమీపంలోని షోరూమ్లో ఎంతకు ఇస్తున్నారో కూడా తెలుసుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో స్టోర్ ఆఫర్, బ్యాంక్ ఆఫర్, ఎక్స్ఛేంజ్ కలిపితే ఆఫ్లైన్ ధరే తక్కువగా రావచ్చు.
నిజంగానే 80 శాతం తగ్గిందా?
ఇదే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. సేల్లో ‘80 శాతం ఆఫ్’ అని కనిపిస్తే.. అసలు ధరను చూసి మురిసిపోవద్దు. మీరు చెల్లించాల్సిన **ఫైనల్ ధర** ఎంత అన్నదే ముఖ్యం. ఉదాహరణకు రూ.10,000 ఎంఆర్పీ ఉన్న వస్తువును రూ.7,000కు ఇస్తూ.. ‘30 శాతం ఆఫ్’ అని చూపిస్తే అది పెద్ద డీల్ కాకపోవచ్చు. అదే వస్తువు కొన్ని వారాల క్రితం రూ.6,800కే దొరికిందా? అనేది తెలుసుకోవాలి. అందుకే కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వస్తువులను ఇప్పుడే వాచ్లిస్ట్లో పెట్టుకుని ధరను గమనించండి. సేల్ రోజు కనిపించే ధరతో పోల్చితే నిజంగా ఎంత తగ్గిందో వెంటనే అర్థమవుతుంది.
కార్డు ఆఫర్ పేరుతో ఎక్కువ ఖర్చు చేయొద్దు
‘క్రెడిట్ కార్డుపై 10 శాతం డిస్కౌంట్’ అని కనిపించినంత మాత్రాన అది అందరికీ వర్తించదు. కనీస కొనుగోలు విలువ, గరిష్ఠ డిస్కౌంట్, ఈఎంఐ నిబంధనలు, ఎంపిక చేసిన ఉత్పత్తులు వంటి షరతులు ఉండొచ్చు. అలాగే ఒక ఆఫర్తో మరో ఆఫర్ను కలపడానికి వీలుందా? క్యాష్బ్యాక్ వస్తుందా? లేక ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంటేనా? ముందే చెక్ చేయాలి. కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లు ఇతర డిస్కౌంట్లతో కలపడానికి వీల్లేదని రిలయన్స్ డిజిటల్ నిబంధనలు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఎక్స్ఛేంజ్.. నో కాస్ట్ ఈఎంఐ.. జాగ్రత్త!
పాత ఫోన్ ఇచ్చి కొత్త ఫోన్ కొనేటప్పుడు చూపించే ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను మాత్రమే చూడకండి. మీ పాత పరికరానికి బయట మార్కెట్లో ఎంత వస్తుందో కూడా తెలుసుకోండి. ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పేరుతో ఇచ్చే ప్రయోజనం నిజంగా అదనపు లాభమా కాదా లెక్కించండి. నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ విషయంలోనూ ఇదే జాగ్రత్త. నెలకు ఎంత కట్టాలి అన్నదానికంటే మొత్తం చెల్లింపు ఎంత అవుతుందో, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేదంటే ఇతర ఛార్జీలు ఉన్నాయో చూడాలి.
ఆ టెన్షన్ పక్కన పెట్టండి
సేల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ట్రిక్ ఇదే. ‘ఇంకో 10 నిమిషాల్లో ఆఫర్ ముగుస్తుంది’, ‘చివరి రెండు పీసులు’, ‘ధర మళ్లీ పెరుగుతుంది’ వంటి సందేశాలు కనిపించవచ్చు. నిజంగా అవసరం లేని వస్తువును ఇలాంటి తొందరలో కొనొద్దు. అవసరమైన వస్తువులు, బహుమతులు, ఇంటి అవసరాలు అంటూ జాబితా చేసుకోండి. ఒక్కో వస్తువుకు గరిష్ఠ బడ్జెట్ నిర్ణయించండి. ఆ పరిమితి దాటితే డీల్ ఎంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా వదిలేయడం మంచిది.
దసరా షాపింగ్ కోసం ‘స్మార్ట్ చెక్లిస్ట్’
కొనాలనుకున్న వస్తువు ధరను ఇప్పటి నుంచే గమనించండి.
కనీసం రెండు మూడు ప్లాట్ఫారమ్లలో ధర పోల్చండి.
డిస్కౌంట్ శాతాన్ని కాకుండా ఫైనల్ ధరను చూడండి.
బ్యాంక్ ఆఫర్కు ఉన్న కనీస కొనుగోలు, గరిష్ఠ డిస్కౌంట్ నిబంధనలు చదవండి.
ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను బయట మార్కెట్ ధరతో పోల్చండి.
నో-కాస్ట్ ఈఎంఐలో మొత్తం చెల్లింపు, ఫీజులు చెక్ చేయండి.
రిటర్న్, రీప్లేస్మెంట్, వారంటీ నిబంధనలు చదవకుండా ఆర్డర్ చేయొద్దు.
అవసరం లేని వస్తువును ‘డీల్’ పేరుతో కొనొద్దు.
అసలు డిస్కౌంట్ ఎక్కడుందో చూడండి!
ఈ దసరా షాపింగ్లో పోటీ కస్టమర్–షాప్ మధ్య కాదు.. కస్టమర్ డబ్బు ఎక్కడ తక్కువ ఖర్చవుతుందన్నదే అసలు లెక్క. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా, ఏజియో వంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లతో పాటు క్రోమా, రిలయన్స్ డిజిటల్ వంటి ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలోనూ ధరలు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలు పోల్చిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటే.. దసరా డిస్కౌంట్ నిజమైన సేవింగ్గా మారుతుంది.