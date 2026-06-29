శనీశ్వరుడి సన్నిధిలో రోజూ ప్రత్యక్షమవుతున్న కాకి..!

తిరువొత్తియూరు: కాంచీపురం – వందవాసి హైవేపై ప్రసిద్ధి చెందిన 27 నక్షత్రాల ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న శనీశ్వర సన్నిధికి, శనీశ్వర భగవానుడి వాహనంగా గుర్తింపు పొందిన కాకి ఒకటి రోజూ పూజా సమయంలో తప్పకుండా వస్తోంది. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఇచ్చే ప్రసాదాన్ని తిన్న తర్వాతే ఆ కాకి అక్కడి నుండి వెళ్తుంది.
ఈ ఘటన భక్తులలో అమితమైన భక్తిని, ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. దీనిని శనీశ్వర భగవానుడి అనుగ్రహానికి చిహ్నంగా భక్తులు భావిస్తున్నారు. శనీశ్వర పూజ సమయంలో వచ్చే ఈ కాకిని నేరుగా దర్శించుకోవడానికి, భగవంతుని ఆశీస్సులు పొందడానికి వివిధ ప్రాంతాల నుండి భక్తులు ఈ ఆలయానికి పెద్దఎత్తున వస్తున్నారు.