మహిళా ఉద్యోగిపై డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ లైంగిక వేధింపులు..!

చెన్నై: మహిళా ఉద్యోగిపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడిన ఓ డిప్యూటీ కలెక్టర్ను సస్పెండ్ చేశారు. తూత్తుకుడి జిల్లాలో దివ్యాంగుల సంక్షేమ అధికారిగా పనిచేస్తున్న బ్రహ్మనాయగం, అక్కడి కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఒక మహిళా ఉద్యోగి చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు దివ్యాంగుల సంక్షేమ కార్యాలయం అతడిని సస్పెండ్ చేసింది.
ఈ పరిస్థితిలో, జిల్లా దివ్యాంగుల సంక్షేమ అధికారి బ్రహ్మనాయగం తేని జిల్లా దివ్యాంగుల సంక్షేమ కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు. ఆయన జూన్ 25న ఉద్యోగంలో చేరడానికి తేని జిల్లాకు వచ్చి కలెక్టర్ను కలిశారు. బాలల సంక్షేమ కమిషనర్ నిర్వహించిన విచారణలో ఆరోపణలు నిజమని తేలడంతో, జూన్ 25న బ్రహ్మనాయగంను తొలగించాలని కమిషన్ ఆదేశించింది.