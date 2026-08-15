మీరట్: ఆర్డర్ను డెలివరీ చేయడంలో 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైనందుకు ఓ డెలివరీ బాయ్పై ఓ వ్యక్తి దాడి చేశాడు. డెలివరీ బాయ్పై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎరుపు రంగు చొక్కా ధరించిన డెలివరీ బాయ్ ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి ఓ అపార్ట్మెంట్కు వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఫ్లాట్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. ఇద్దరూ మాట్లాడుకున్న తర్వాత వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగినట్లు జరిగింది.
డెలివరీ బాయ్ ఫ్లాట్ డోర్ బెల్ కొట్టాడు. బయటకు వచ్చిన వ్యక్తి అతనితో ఏదో చెప్పాడు. అనంతరం ఆ వ్యక్తి డెలివరీ బాయ్ మొబైల్ ఫోన్ లాక్కుని అతనిపై దాడి చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ వ్యక్తి డెలివరీ బాయ్ను చెంపదెబ్బలు కొట్టడం, తన్నడం దృశ్యాల్లో కనిపించింది. ఈ ఘటన సమయంలో డెలివరీ ఏజెంట్ తన మొబైల్ ఫోన్ తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగాడు. ఓ మహిళ కూడా ఫ్లాట్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఘటన జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడే ఉంది.
ఆ తర్వాత డెలివరీ బాయ్ను ఫ్లాట్ లోపలికి తీసుకెళ్లినట్లు దృశ్యాల్లో కనిపించింది. ఫ్లాట్ లోపల కూడా ఆ వ్యక్తి అతనిపై దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొంత సమయం తర్వాత డెలివరీ బాయ్ను తిరిగి బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఈ వీడియో మీరట్లోని భావనువాన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గంగా హైట్స్ అపార్ట్మెంట్కు చెందినదిగా సమాచారం. ఈ ఘటన 2026 ఆగస్టు 14న రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో జరిగింది. డెలివరీ బాయ్ను అమిత్గా గుర్తించారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఓ వైరల్ వీడియో పోలీసుల దృష్టికి వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు. దర్యాప్తు చేయగా ఈ ఘటన 2026 ఆగస్టు 14న జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయిందని చెప్పారు. ఫిర్యాదుదారు నుంచి రాతపూర్వక ఫిర్యాదు తీసుకుని, సంబంధిత సెక్షన్ల కింద భావనువాన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. నిందితుడిని త్వరలో అరెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు.