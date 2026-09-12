‘‘మేము చోటా రాజన్ మనుషులం.. రూ.32 కోట్లు ఇస్తావా? చస్తావా?’’

ముంబై పశ్చిమ శివారు ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్టు కేంద్రంగా ఓ వసూళ్ల కుట్ర జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఓ డెవలపర్ను హత్య చేస్తామని, ఇతర పరిణామాలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని బెదిరించి తొలుత రూ.32 కోట్లు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం రూ.11 కోట్లకు తగ్గినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఇద్దరి కోసం ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ గాలింపు చేపట్టింది. వీరిలో ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఓ ఎన్జీవో నిర్వాహకుడు కూడా ఉన్నారు.
ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్కు చెందిన యాంటీ ఎక్స్టార్షన్ సెల్ ఈ వసూళ్ల యత్నంపై దర్యాప్తు చేస్తోంది. పనులు కొనసాగిస్తే డెవలపర్ సిబ్బందికి తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయని, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పౌర అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేసి పనులను అడ్డుకుంటామని, చివరకు చంపేస్తామని నిందితులు బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఎఫ్ఐఆర్లో ఎనిమిది మంది నిందితులతో పాటు మరికొందరి పేర్లు ఉన్నాయి. వీరిలో చోటా రాజన్ గ్యాంగ్తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్విందర్ సింగ్కు చెందిన రాజ్లక్ష్మి సంస్థ పేరు ఉంది. ఎన్జీవో నిర్వాహకుడు క్లెమెంటినస్ ఫారో, టోనీ అనే మరో నిందితుడి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఫారో, టోనీ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. ఈ కేసు బాంద్రా వెస్ట్లోని ఓ ఆస్తికి సంబంధించినది. ఈ ఆస్తి బాంబే ఆర్చ్డియోసిస్కు చెందినది. సుమారు 50 ఏళ్లుగా అక్కడ ఆస్తి ఉంది.
ఈ ప్రాపర్టీ వల్లే..
బాంద్రా వెస్ట్లోని పెరీరా రోడ్డులో ఉన్న ఆస్తి పునరాభివృద్ధికి బాంబే ఆర్చ్డియోసిస్ టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. ఇందులో దిల్జయ్ ప్రాపర్టీస్ అత్యధిక ధరను ప్రతిపాదించింది. అవసరమైన నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్, ఛారిటీ కమిషనర్ కార్యాలయం నుంచి అనుమతులు పొందిన తర్వాత ఆర్చ్డియోసిస్ యాజమాన్యం ఆస్తిని పునరాభివృద్ధి కోసం దిల్జయ్ ప్రాపర్టీస్కు అప్పగించింది.
సుమారు 50 ఏళ్ల నాటి ఈ ఆస్తి శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. 2024లో బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దీనిని సీ-1 కేటగిరీ ప్రమాదకర భవనంగా ప్రకటించింది. సురక్షితంగా కూల్చివేసేందుకు వీలుగా మొత్తం ఆస్తికి విద్యుత్, నీటి సరఫరాను పౌర సంస్థ నిలిపివేసింది.
ఎథెల్ స్టీవెన్, డేనియల్ స్టీవెన్, వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో కొందరు ఆ ఆస్తిలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2026 జూన్ నాటికి భవనం అత్యంత ప్రమాదకర స్థితికి చేరుకుంది. బీఎంసీ ఉన్నతాధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది సమక్షంలో అధికారిక తనిఖీ నిర్వహించారు. దీనిని పంచనామా అంటారు. ఆ తర్వాత కేర్టేకర్ ఎథెల్ స్టీవెన్, డేనియల్ స్టీవెన్, టోనీ కుటుంబ సభ్యుల వస్తువులను అక్కడి నుంచి తొలగించారు. నిర్దేశిత విధానాల ప్రకారం ప్రమాదకర భవనాన్ని కూల్చివేశారు.
కూల్చివేత తర్వాత బెదిరింపులు
భవనం కూల్చివేసిన తర్వాత ఎథెల్, డేనియల్ కుటుంబ సభ్యులు నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తులుగా పేర్కొన్న కొందరితో కలిసి తరచూ ఆ ప్రాంతానికి రావడం ప్రారంభించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫిర్యాదు ప్రకారం.. చోటా రాజన్ గ్యాంగ్తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చెంబూర్, కుర్లా ప్రాంతాలకు చెందిన గ్యాంగ్ సభ్యులు వారితో కలిసి వచ్చేవారు. డెవలపర్కు చెందిన భద్రతా సిబ్బంది, ఇతర ఉద్యోగులపై దాడి చేసి బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ ఘటనలపై బాంద్రా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. 2026 జూలై 11న ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 1393, జూలై 29న ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 1564 కింద 2 కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్లాట్ వద్ద భద్రతా కంచె ఏర్పాటు పనులు చేపడుతున్న సమయంలోనూ బెదిరింపులు కొనసాగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎథెల్, డేనియల్ తమ సహచరులతో కలిసి అక్కడికి వచ్చి ఎలాంటి పనిని కొనసాగించనివ్వబోమని బెదిరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
రూ.32 కోట్ల డిమాండ్
చెంబూర్లో చోటా రాజన్ గ్యాంగ్తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్విందర్ సింగ్, కుర్లాకు చెందిన అబ్దుల్లా ఖాన్, బాంద్రాకు చెందిన రెమీ, నజీర్లతో తమకు సంబంధాలు ఉన్నాయని నిందితులు డెవలపర్కు చెప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారిలో కొందరితో లేదా అందరితో కలిసి డెవలపర్ ప్రతినిధులను చంపుతామని బెదిరించారు.
“పని కొనసాగించి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలంటే మాకు రూ.32 కోట్లు చెల్లించండి” అని నిందితులు డెవలపర్కు చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నిందితులు ఆస్తి వద్దకు పదేపదే వచ్చి బెదిరింపులకు పాల్పడటంతో బాంద్రా పోలీస్ స్టేషన్లో మరో ఫిర్యాదు నమోదైంది. 2026 ఆగస్టు 24న నిందితులు కంపెనీ బాంద్రా కార్యాలయానికి వెళ్లి దిల్జయ్ ప్రాపర్టీస్ డైరెక్టర్ గగన్ శర్మను కలిసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇదే తుది హెచ్చరిక అని చెప్పి, చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని కంపెనీపై ఒత్తిడి తెచ్చారు.
ఆ తర్వాత రూ.11 కోట్లకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 1న తొలి విడతగా రూ.25 లక్షలు ఇవ్వాలని, మిగిలిన మొత్తాన్ని తదుపరి 4 వారాల్లో చెల్లించాలని నిందితులు డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
క్రైమ్ బ్రాంచ్ను ఆశ్రయించిన డెవలపర్
ఈ వ్యవహారం మరింత తీవ్రమై ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భయపడిన డెవలపర్ ముంబై పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ను ఆశ్రయించాడు. రికార్డింగ్లు, ఫొటోలు, గతంలో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ల ప్రతులతో అధికారులు ముంబై పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ జాయింట్ కమిషనర్ అనిల్ కుంభారేను కలిసి అధికారిక ఫిర్యాదు చేశారు. ఆధారాలను పరిశీలించిన పోలీసులు ఈ వ్యవహారాన్ని సున్నితమైన కేసుగా పరిగణించి దర్యాప్తును యాంటీ ఎక్స్టార్షన్ సెల్కు అప్పగించారు.
పోలీసుల వలలో ఐదుగురు
సెప్టెంబర్ 1న ఎథెల్, డేనియల్, వారి సహచరులు రూ.25 లక్షల తొలి విడతను తీసుకునేందుకు డెవలపర్ బాంద్రా కార్యాలయానికి వచ్చారు. దీంతో యాంటీ ఎక్స్టార్షన్ సెల్ వల పన్ని, డబ్బు తీసుకుంటుండగా వారిని అరెస్ట్ చేసింది. వలలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన డబ్బులో ఎక్కువ భాగం పిల్లలు ఆడుకునే నకిలీ కరెన్సీ. దీని విలువ రూ.24.95 లక్షలు. దాని పైన అసలైన రూ.500 నోట్లు రూ.5,000 విలువ మేర ఉంచారు.
ఆ తర్వాత పోలీసులు ఎథెల్ స్టీవెన్, డేనియల్ స్టీవెన్, నసీర్ షేక్, అబ్దుల్లా ఖాన్, రెమీ ఫెర్నాండెజ్లను అరెస్ట్ చేశారు. వల పన్నిన సమయంలో ముగ్గురు నిందితులు పట్టుబడగా, ఆ చర్యకు సంబంధించి మరో ఇద్దరిని తర్వాత అరెస్ట్ చేశారు. ఎన్జీవో నిర్వాహకుడు, మరో నిందితుడి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.
ఎఫ్ఐఆర్లో 8వ నిందితుడిగా పేర్కొన్న ఎన్జీవో నిర్వాహకుడు క్లెమెంటినస్ ఫారో, టోనీ కోసం క్రైమ్ బ్రాంచ్ గాలింపు చేపట్టింది. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో అడ్డంకులు సృష్టిస్తామని బెదిరించి తన ఎన్జీవో కోసం రూ.కోటి వసూళ్లుగా ఫారో డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చోటా రాజన్ గ్యాంగ్తో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్విందర్ సింగ్కు చెందిన రాజ్లక్ష్మి సంస్థ పేరు కూడా ఎఫ్ఐఆర్లో ఉంది. నిందితులకు ఇతర వ్యక్తులు, గ్యాంగ్లతో సంబంధం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్న సంబంధాలపై పోలీసులు ఇప్పుడు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.