 'నేను బాబా టిల్లూ : బాబా బైక్ స్టంట్స్ వీడియో వైరల్‌ | Baba riding bike with one leg on handlebar video goes viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'నేను బాబా టిల్లూ : బాబా బైక్ స్టంట్స్ వీడియో వైరల్‌

Jun 19 2026 5:13 PM | Updated on Jun 19 2026 5:39 PM

Baba riding bike with one leg on handlebar video goes viral

సోషల్‌మీడియాలో రోజుకో  కొత్త వింత పుట్టుకొస్తూనే ఉంటుంది. ఆశ్చర్యపరిచే, నవ్వించే ఫన్నీ వీడియోలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. సాధారణంగా యువకులకు బైక్‌ లంటే చాలా  క్రేజ్‌ ఉంటుంది, కానీ ఒక బాబా బైక్‌పై విన్యాసాలు చేయడం  చూశారా?  తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియో  తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. 

కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి, రద్దీగా ఉండే రహదారిపై చేసిన బైక్ స్టంట్స్‌ చేశారు. రన్నింగ్ బైక్‌పై బైక్ హ్యాండిల్‌ను చేతులతో కాకుండా ఒక కాలుతో పట్టుకుని, రెండు చేతులు గాల్లో ఊపుతూ స్టంట్స్‌ చేశారు. ఆయన బ్యాలెన్సింగ్ చూసి చుట్టుపక్కల వాహనదారులు కూడా నోరెళ్లబెడుతున్నారు.  తెగ వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోపై జనాలు ఎంతో రొమాంటిక్, ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తూ బాగా లైక్ చేస్తున్నారు.  ఈ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో bittu_22k అనే అకౌంట్ నుండి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోకు 4.7 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్, అలాగే 1.79 లక్షలకి పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. అయితే  ఇది  ఏ ప్రాంతానికి చెందిందనే వివరాలు అందుబాటులో లేవు.

రన్నింగ్ బైక్‌పై బాబా చేసిన ఈ స్టంట్ చూసి జనాలే షాక్ అవుతున్నారు. అయితే, రోడ్డుపై ఇలాంటి స్టంట్స్ చేయడం ప్రాణాంతకం కాబట్టి, చాలా మంది దీనిని ప్రమాదకరమైన చర్యగా పేర్కొంటున్నారు.'యమరాజుతో డైరెక్ట్ కనెక్షన్' అంటూ నెటిజన్లు  తెగ సెటైర్లు వేశారు.

 

నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్స్
"బాబాకు బహుశా యమరాజుతో డైరెక్ట్ ఫ్రెండ్‌షిప్ ఉన్నట్టుంది.", "నేను బాబా టిల్లూ..." అని కామెంట్ చేశారు. "బాబా గారి బైక్ బహుశా ఆటోమేటిక్ అనుకుంటా!" అని ఒకరు, "బాబా తన శక్తులన్నింటినీ ఇక్కడే వాడుతున్నారు." అని మరొకరుకామెంట్‌ చేశారు.

నోట్‌ : అత్యంత ప్రమాదకరమైన  ఇలాంటి స్టంట్లు చేయడం అస్సలు సరికాదు. ఇది  సదరు వ్యక్తి ప్రాణాలకే కాకుండా, రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వాహనదారుల ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చిపెడుతుందని గమనించాలి.  సో...ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు విన్యాసాలు  ఏదో థ్రిల్‌ ఇస్తాయనుకోవడం పొరబాటే. కాదూ కూడదంటే  కఠిన చర్యలు తప్పవని ట్రాఫిక్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతాకోక చిలుకలా డ్రాగన్ బ్యూటీ కయాదు లోహర్.. ఫోటోలు

photo 2

ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో నటి నోరా ఫ‌తేహి సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 3

రాజసొబగులతో మెరిసిన రాయల్ ఆస్కట్ 2026 (ఫొటోలు)
photo 4

మొనాకో వేకేషన్‌లో లైగర్ భామ అనన్య పాండే.. ఫోటోలు
photo 5

డైమండ్‌లా మెరిసిపోతున్న డీజే టిల్లు భామ నేహా శెట్టి.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Kranthi Kumar's Father Shocking Comments 1
Video_icon

నా కొడుకు చనిపోయే ముందు చివరి మాటలు.. క్రాంతి కుమార్ తండ్రి షాకింగ్ కామెంట్స్
El Nino 2026 Alert: Why Scientists Are Warning the Entire World 2
Video_icon

2026 ఎల్ నినో హెచ్చరిక..ఉన్న భయాలు - అసలు నిజాలు
CPM Leaders Meet Sai Krishna Family 3
Video_icon

CPM నేతల ముందు సాయి కృష్ణ మేనమామ భావోద్వేగం
Vizag Techie Gayathri Mother Reveal SHOCKING Truth About Her Soninlaw 4
Video_icon

GPS ట్రాకర్ పెట్టి, నా బిడ్డను నగ్నంగా గాయత్రి తల్లి చెప్పిన నిజాలు
Unbelievable Truths Revealed by Jamun Tree 5
Video_icon

కాలం మారుతోందా? నేరేడు చెట్టు చెబుతున్న నమ్మలేని నిజాలు
Advertisement
 