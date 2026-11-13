విజయ్ ప్రభుత్వ తీరుపై అన్నామలై ఆగ్రహం

తమిళనాడులో ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వ పాలనలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై వీ ద లీడర్స్ వ్యవస్థాపకుడు కె.అన్నామలై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అధికార పార్టీకి చెందిన కల్లకురిచ్చి ఎమ్మెల్యే ఒక మహిళా జిల్లా కలెక్టర్కు అసభ్యకర సందేశాలు పంపారన్న ఆరోపణలపై ముఖ్యమంత్రి స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆరోపణలపై ప్రభుత్వం మౌనం వహించడం ప్రజల్లో అనుమానాలను పెంచుతోందని విమర్శించారు.
శుక్రవారం కోయంబత్తూరులో మీడియాతో మాట్లాడిన అన్నామలై.. ఈ వ్యవహారంపై ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం, అధికార టీవీకే పార్టీ ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు జిల్లా కలెక్టర్ హాజరుకాకపోవడాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. హోంశాఖ బాధ్యతలు సైతం నిర్వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఈ ఆరోపణలపై సమాధానం చెప్పాలని కోరారు.
"ఎమ్మెల్యే అలాంటి సందేశం పంపితే చర్యలు తీసుకోండి. పంపకపోతే ఆ విషయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పండి. నిరంతరం మౌనం పాటించడం ప్రజల్లో అనుమానాలను మరింత పెంచుతోంది. ప్రభుత్వంపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తోంది" అని అన్నామలై అన్నారు. ఐఏఎస్ అధికారుల సంఘం కూడా ఈ అంశంపై స్పందించాలని కోరారు.
రాష్ట్రంలో హింసాత్మక నేరాలు పెరుగుతున్నాయని అన్నామలై ఆరోపించారు. దీపావళి రోజునే 15 నుంచి 17 హత్యలు నమోదయ్యాయని, వీటిలో ముఠాల మధ్య ప్రతీకార హత్యలతో పాటు ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ హత్య కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు.
పండుగ ముగిసిన తర్వాత, మీడియా కథనాలు వెలువడిన అనంతరం చెన్నైలో 300 మంది రౌడీషీటర్లను అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ముందస్తు నివారణ చర్యలు తీసుకోకుండా పోలీసులు తర్వాత హడావుడి చేశారని విమర్శించారు. పోలీసుల చర్యలను 'రౌడీ పరేడ్'గా అభివర్ణించారు.
దీపావళి సందర్భంగా రెండు రోజుల్లో టాస్మాక్ మద్యం విక్రయాలు రికార్డు స్థాయిలో రూ.441 కోట్లకు చేరినట్లు వచ్చిన వార్తలను కూడా ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రంలోని పలు జైళ్ల నుంచి, ముఖ్యంగా తేనిలో ఖైదీలు తప్పించుకున్న ఘటనలను ప్రస్తావించారు.
గత ప్రభుత్వాల పాలనకు భిన్నంగా మార్పు వస్తుందన్న ఆశతో 35 శాతం మంది ఓటర్లు టీవీకేకు మద్దతుగా ఓటు వేశారని అన్నామలై అన్నారు. నేరస్థులను అరెస్టు చేస్తున్నామని చెప్పడంతో సరిపెట్టకుండా పోలీసు వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు విజయ్ చొరవ చూపాలని సూచించారు. అయితే ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూసి, ఆ తర్వాత సమగ్రంగా పనితీరును అంచనా వేస్తానని చెప్పారు.
ప్రజలు క్షమించరు..
మరోవైపు, అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష జరిగే అవకాశాల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ప్రయత్నాలపై వస్తున్న ప్రచారాన్ని అన్నామలై ప్రస్తావించారు. టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి ఎన్. ఆనంద్ తన నివాసంలో సుమారు 30 మంది ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమైనట్లు, ఓ ప్రైవేటు స్టార్ హోటల్లోనూ రహస్య సమావేశాలు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తలను ప్రస్తావించారు. ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని ఆరు నెలల్లోనే అస్థిరపరిచి, ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో మరోసారి బలపరీక్షకు దారితీసే ప్రయత్నాలను ప్రజలు క్షమించరని హెచ్చరించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు చేయవద్దని సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా, సోనియా గాంధీ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆత్మకథపై కూడా అన్నామలై స్పందించారు. తాను ఆ పుస్తకాన్ని చదవడం ప్రారంభించానని చెప్పారు. "ఒక నాయకుడు వేరే సిద్ధాంతానికి లేదా పార్టీకి చెందినవారైనా, వారి దృక్కోణాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి" అని అన్నారు. కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో సోనియా గాంధీ జీవితం ప్రారంభమైన దశ నుంచి రాజీవ్ గాంధీతో ఆమె పరిచయం, 1984 సిక్కులపై జరిగిన అల్లర్లు, ఎమర్జెన్సీపై ఆమె అభిప్రాయాలు, 2004లో ప్రధానమంత్రి పదవిని తిరస్కరించడం, క్యాన్సర్తో ఆమె పోరాటం వంటి అంశాలపై ఈ పుస్తకం ఆసక్తికరమైన వివరాలను అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఆమె అభిప్రాయాలతో విభేదించవచ్చని, చరిత్రను తనకు అనుకూలంగా చూపించారనే విమర్శలు చేయవచ్చని అన్నామలై అన్నారు. అయితే పదేళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాయకత్వం వహించి, ఎన్నో ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొన్న నాయకురాలిగా తన అనుభవాలను, దృక్కోణాన్ని వెల్లడించే హక్కు సోనియాకు ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.
తమిళనాడులో శాంతిభద్రతలపై ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పష్టత ఇవ్వడంతో పాటు పోలీసు వ్యవస్థలో సంస్కరణలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుందా అన్నది ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది. అధికారంలో ఏడాది పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూస్తానన్న అన్నామలై వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో విజయ్ ప్రభుత్వ తదుపరి చర్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.