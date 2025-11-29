 ఆ స్లీపర్‌ బస్సులపై వేటు | Amid Growing Safety Concerns Sleeper Buses NHRC Key Directions | Sakshi
ఆ స్లీపర్‌ బస్సులపై వేటు

Nov 29 2025 9:50 AM | Updated on Nov 29 2025 10:41 AM

Amid Growing Safety Concerns Sleeper Buses NHRC Key Directions

ఇటీవలి కాలంలో  స్లీపర్‌ బస్సులలో  ఘోర ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించే అన్ని స్లీపర్ కోచ్ బస్సులను తొలగించాలని భారత జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (NHRC) ధర్మాసనం, ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  ఈమేరకు ప్రియాంక్ కనూంగో నేతృత్వంలోని NHRC అన్ని రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు  ఆదేశాలిచ్చింది.  

దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించేవారికి స్లీపర్ బస్సులు ఒకప్పుడు చాలా మంది భారతీయులకు సులభమైన,  చౌకైన రాత్రి ప్రయాణం. కానీ లోపభూయిష్టమైన భద్రతా ప్రమాణాలు, తనిఖీలు లేకపోవడంతో భారీ ప్రమాదాలు సంభవించాయి. అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నాయి. దీంతో  స్లీపర్‌ బస్సులలోని భద్రతా ప్రమాణాలపై భారీ ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్నూలు, జైసల్మేర్‌లో జరిగిన సంఘటనల తర్వాత మరింత  చర్చనీయాంశంగా  మారింది.  ఇవి యాదృచ్చికంగా జరిగినవి కావనీ, సరైన  భద్రతా పద్ధతులను పాటించకపోవడం, బస్సుల రూపకల్పనలో సమస్యలు,  నిబంధనలు, సరైన తనిఖీలు లేకపోవడమే ప్రధాన కారణమని  ఉన్నాయని  అలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి .

భద్రతా ప్రమాణాలు
భారతదేశంలో ఇప్పటికే AIS-052 ,AIS-119 వంటి నియమాలు ఉన్నాయి.  స్లీపర్ బస్సులలో అత్యవసర నిష్క్రమణలు, అగ్ని-సురక్షిత ఇంటీరియర్‌లు, పైకప్పు హాచ్‌లు,  తప్పించుకునేందుకు  సరైన  మార్గాలు ఉండాలని ఈ నియమాలు చెబుతున్నాయి. కానీ  చాలా బస్సులు వీటిని పాటించవు. చాలా మంది ఆపరేటర్లు సాధారణ సీటర్ బస్సులను తీసుకొని చిన్న వర్క్‌షాప్‌లలో స్లీపర్ బస్సులుగా మారుస్తారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని మార్గాలను బ్లాక్‌ చేయడం, అదనపు  బెడ్స్‌ వేయడం, మండే షీట్‌లను ఉపయోగించడం, తప్పించుకోవడానికి స్థలం లేకుండా చేయడం లాంటివి ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తున్నాయని రవాణా రంగ నిపుణులు విమర్శిస్తున్నారు.

కొన్ని బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడు పగలగొట్టలేని కిటికీలులేకపోవడం, లోపలినుంచి   బైటికి వచ్చే మార్గాలు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లన లోపల చిక్కుకుపోతున్నారని పలువురు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. కొంతమంది రవాణా నిపుణులు బహిరంగంగా ఈ బస్సులు చాలా ప్రమాదకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి బస్సుల డిజైన్‌  అస్సలు సురక్షితం కాదని మాజీ IOC చైర్మన్ శ్రీకాంత్ ఎం. వైద్య కూడా స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు. కొన్ని స్లీపర్ బస్సులను మరమ్మతులు చేయడం, అప్‌ గ్రేడ్‌ చేయడంకాకుండా వాటిని తొలగించాలని కూడా పేర్కొన్నారు. అటు చాలా దేశాలు తమ నియమాలను మార్చుకున్నాయి.  చైనా కూడా  2012లో మల్టీ-బంక్ స్లీపర్ బస్సులను  నిషేధించింది.  

