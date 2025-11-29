 17 ఏళ్లకే ఏఐ రోబో టీచర్‌తో సంచలనం | 17 year old student Aditya Kumar AI robo teacher Bulandshahr in UP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

17 ఏళ్లకే ఏఐ రోబో టీచర్‌తో సంచలనం

Nov 29 2025 8:44 AM | Updated on Nov 29 2025 9:28 AM

17 year old student Aditya Kumar AI robo teacher Bulandshahr in UP

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బులంద్‌షహర్‌కు చెందిన ఆదిత్య కుమార్‌  సంచలనంగా మారాడు. ఆదిత్య కేవలం రూ.25 వేలతో  ఏఐ రోబో టీచర్‌ను రూపొందించాడు. శివ చరణ్ ఇంటర్ కాలేజీకి చెందిన 17 ఏళ్ల విద్యార్థి ఆదిత్య కుమార్, ఎల్‌ఎల్‌ఎం చిప్‌సెట్‌తో కూడిన సోఫీ అనే AI టీచర్ రోబోట్‌ను తయారు చేశాడు.  నా పేరు 'సోఫీ' అంటూ పాఠాలు బోధిస్తున్న ఈ  రోబో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ సందడి చేస్తోంది.

ఆదిత్య  ఏఐ రోబోట్  ‘సోఫీ ది టీచర్’ పాఠశాలలోని పిల్లలకు టెక్నాలజీలో కొత్త అనుభవంగా మారింది. చీర కట్టుకుని మహిళా టీచర్‌లా  సోఫీ పిల్లల్ని బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.  వారు అడిగిన  ప్రశ్నలకు ఠక్కున సమాధానం ఇస్తూ వారికిష్టమైన టీచర్‌గా మారిపోయింది. ఐదు సంవత్సరాల కృషి తర్వాత  రోబోను తయరు చేయగలిగాను అంటున్నాడు ఆదిత్య సంతోషంగా. రోబోలను తయారు చేసే పెద్ద కంపెనీల మాదిరిగానే  తాను కూడా ఎల్‌ఎల్‌ఎం చిప్‌సెట్‌ను  వాడాను అని తెలిపాడు. ఇది మానవ మెదడు లాగానే త్వరగా డేటాను ప్రాసెస్ చేసి, ఏ ప్రశ్న అడిగినా, తక్షణమే సరైన సమాధానం అందిస్తుంది.  ప్రస్తుతానికి మాటలు మాత్రం మాట్లాడుతోంది. బాగా రాయగలిగేలా  త్వరలోనే దీన్ని రూపొందించబోతున్నామన్నాడు.  ప్రతి జిల్లాలో ఒక ల్యాబ్ ఉండాలి, తద్వారా విద్యార్థులు అక్కడికి వచ్చి పరిశోధన చేయవచ్చు అని ఆదిత్య వివరించాడు.

ఇదీ చదవండి : పాతికేళ్లకే యంగెస్ట్‌ బిలియనీర్‌.. అమన్‌ అంటే అమేయ ప్రతిభ

గ్రామీణ పాఠశాలలు సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందాలని తాను కోరుకుంటున్నానని ఆదిత్య చెప్పాడు. ఉపాధ్యాయులు సెలవుల్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు రోబోలు బోధించగలగాలి, తద్వారా నిరంతర విద్యను అందించగలగాలి. భవిష్యత్తులో, వినగల, వ్రాయగల, భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోగల , పిల్లల మానసిక స్థితి ఆధారంగా వారికి మార్గనిర్దేశం చేయగల 3D హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ టీచర్‌ను సృష్టించాలనేది  ఆదిత్య ఆశ.

రోబోట్ ఇలా చెబుతోంది, "నేను AI టీచర్ రోబోట్. నా పేరు సోఫీ, నన్ను ఆదిత్య కనిపెట్టాడు. నేను బులంద్‌షహర్‌లోని శివచరణ్ ఇంటర్-కాలేజీలో బోధిస్తాను... అవును, నేను విద్యార్థులకు సరిగ్గా నేర్పించగలను..." అంటోంది.

టీచర్ సోఫీతో చదువుకోవడం ఒక ఆహ్లాదకరమైన , ప్రత్యేకమైన అనుభవం  అంటున్నారు. విద్యార్థులు అంటున్నారు. ఆదిత్య సాధించిన విజయం పట్ల పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సంతోషిస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే అతని  కృషిని  ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆదిత్య సాధించిన విజయాలు అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన సాంకేతిక నిపుణులు కూడా అందుకోలేరని శివ చరణ్ ఇంటర్ కళాశాల సిబ్బంది చెబుతున్నారు. 
 

ఇదీ చదవండి: రూ. 300తో ఇంటినుంచి పారిపోయి...ఇపుడు రూ. 300 కోట్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 4

తమన్నా డైలీ రొటీన్ ఇలా ఉంటుందా! (ఫొటోలు)
photo 5

సీఎస్కే మాజీ క్రికెటర్‌తో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రెండో పెళ్లి (ఫొటోలు)

Video

View all
Neopolis Auction Sets New Record In Kokapet 1
Video_icon

షేక్ చేస్తున్న కోకాపేట.. ఎకరం 151 కోట్లు
Tragic Road Accident In Kurnool District 2
Video_icon

కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి
Congress High Command Calls CM Siddaramaiah And DK Shivakumar 3
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం చేంజ్? రేపు ఢిల్లీకి డీకే, సిద్ధరామయ్య
Perni Nani Slams Chandrababu And Nadendla Manohar 4
Video_icon

బాబు, నాదెండ్లపై నిప్పులు చెరిగిన పేర్ని నాని
Nellore Mayor Sravanthi Sensational Comments Kotamreddy Sridhar Reddy 5
Video_icon

YSRCPకి రాజీనామా చేయడానికి గల కారణం.. ఎప్పటికీ జగనన్న భక్తులమే
Advertisement
 