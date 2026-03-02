 యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌.. రాష్ట్రాలకు కేంద్రం లేఖ | Central Home Department Wrote Letter To States | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌.. రాష్ట్రాలకు కేంద్రం లేఖ

Mar 2 2026 10:52 AM | Updated on Mar 2 2026 11:10 AM

Central Home Department Wrote Letter To States

ఢిల్లీ: ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ అలర్ట్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలకు కేంద్ర హోంశాఖ లేఖలు రాసింది. హింస జరిగే అవకాశం ఉందని అప్రమత్తంగా ఉండాలని లేఖలో సూచనలు చేసింది.

వివరాల మేరకు ఇరాన్‌పై దాడుల నేపథ్యంలో నిన్న(ఆదివారం) జమ్ముకశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌, యూపీలోని లక్నోలో షియా ముస్లింలు నిరసనలకు దిగారు. దీంతో, స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో కశ్మీర్‌లో నిరసనలపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్ రాడికల్ మతబోధకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని హోంశాఖ.. రాష్ట్రాలకు సూచించింది. ఈ మేరకు లేఖలు రాసింది. 

ఇదిలా ఉండగా.. ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ ఖమేనీ మృతి పట్ల ఆదివారం భారత్‌లో తీవ్ర ఆగ్రహం, సంతాపం వ్యక్తమైంది. కశ్మీర్‌ మొదలుకొని కర్ణాటక వరకు పలు రాష్ట్రాల్లో షియా ముస్లింలు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలిపారు. 15 లక్షల షియా ముస్లింలు ఉన్న కశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌, బుద్గాం, బందిపొరా, అనంత్‌నాగ్‌, పుల్వామాలో షియాలు గుండెల మీద బాదుకొంటూ వీధుల్లో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. జమ్ము కశ్మీర్‌ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ఇరాన్‌లోని తాజా పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనకారులు శాంతియుతంగా ఆందోళన చేయాలని కోరారు. యూపీలోని లక్నో, అజ్మీర్‌లోనూ నిరసనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కర్ణాటకలో 1986లో ఖమేనీ సందర్శించిన ఓ గ్రామంలో స్వచ్చందంగా దుకాణదారులు షాపులను మూసివేశారు. మూడు రోజులు సంతాప దినాలుగా పాటించాలని గ్రామస్థులు నిర్ణయించారు. దీంతో, పలు చోట్ల ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న, జెనీలియా, శ్రీవిష్ణు, బోయపాటి (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు అర్జున్‌ ఇంటికి విజయ్‌, రష్మిక జోడీ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బ్రహ్మానందం కొడుకు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ టీటీడీ ఆలయంలో విజయ్-రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ పార్టీలో అల్లు అర్జున్-స్నేహ (ఫొటోలు)

Video

View all
Flights Cancelled As Iran Conflict 1
Video_icon

భీకర దాడులు..వైమానిక రంగం కుదేలు
Funny Skit On Aunt And Nephew Fight In Uravakonda 2
Video_icon

అత్తా అల్లుళ్ళ కజ్జికాయలు పంచాయతీ
Drunk Youth Drags Cop On Mercedes Benz Car Bonnet In Gachibowli 3
Video_icon

గచ్చిబౌలిలో బెంజ్ కారు బీభత్సం.. బానెట్ పై పోలీసును ఈడ్చుకెళ్లిన మందుబాబు
President Trump Shocking Comments On Khamenei Assassination 4
Video_icon

ఖమేనీ చావు ఇరాన్ కు వరం.. ట్రంప్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Kodali Nani Mass Warning To Lokesh Over His Redbook Politics 5
Video_icon

జగన్ కు ఎదురు రావాలని చూడకు.. తట్టుకోలేవు
Advertisement
 