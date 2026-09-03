 పెదవులు కదలాల్సిందేనని వారికి చెప్పాను: సీఎం సువేందు | Aid cut if not Vande Mataram compliant warns Suvendu | Sakshi
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పెదవులు కదలాల్సిందేనని వారికి చెప్పాను: సీఎం సువేందు

Sep 3 2026 9:20 PM | Updated on Sep 3 2026 9:23 PM

Aid cut if not Vande Mataram compliant warns Suvendu

కోల్‌కతా: 'వందేమాతరం'పై పాఠశాలలకు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి గట్టిగా వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. పాఠశాల ప్రార్థనా సమయంలో 'వందేమాతరం' పూర్తి రూపాన్ని తప్పనిసరిగా పాడటాన్ని కచ్చితంగా పాటించకపోతే.. ఆర్థిక సాయం, ఇతర ప్రభుత్వ మద్దతును నిలిపివేస్తామని  గురువారం పాఠశాలలను హెచ్చరించారు.

కోల్‌కతాలోని గోల్‌పార్క్ రామ్‌కృష్ణ మిషన్‌లో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ అనుబంధ సంస్థ అయిన వివేకానంద విద్యాభారతి వికాస్ పరిషత్ వార్షిక కార్యక్రమంలో సువేందు అధికారి ప్రసంగించారు. గతంలో ప్రభుత్వాల హయాంలో రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థ నాశనం అంచుకు చేరుకుందని ఆయన ఆరోపించారు.

పాఠశాల విద్యలో భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, జాతీయవాద విలువలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రస్తుత బీజేపీ ప్రభుత్వం సంస్కరణలు చేపడుతోందని ఆయన చెప్పారు. "వందేమాతరం పూర్తి రూపం పాడటాన్ని కొందరు వ్యతిరేకించారు. ప్రభుత్వ సాయం ఆగిపోతుందని వారికి చెప్పాను. దాంతో వారు కొంతవరకే తగ్గారు. వారు నిలబడ్డారు కానీ పెదవులు విప్పలేదు. అప్పుడు పెదవులు కూడా కదలాలని వారికి చెప్పాను" అని ముఖ్యమంత్రి చిరునవ్వుతో అన్నారు.

లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ పాలనలో ఆంగ్ల మాధ్యమ విద్యను తగ్గించారని, టీఎంసీ కాలంలో "తుష్టీకరణ రాజకీయం ద్వారా పాఠశాల పాఠ్యాంశాలను వికృతీకరించారు" అని అధికారి ఆరోపించారు. తుష్టీకరణ రాజకీయం అంటే ఓట్ల లాభం కోసం ఒక నిర్దిష్ట వర్గాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రీతిపరిచే రాజకీయ విధానం.

పాఠ్యాంశాల్లో 'మా', 'జల్', 'ఆకాశ్' వంటి పదాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా వరుసగా 'అమ్మ', 'పానీ', 'ఆస్మాన్' పదాలతో మార్చారని ఆయన చెప్పారు. ఈ సూక్ష్మ మార్పులు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్, స్వామి వివేకానంద వంటి మహానుభావుల విద్యాబోధనా ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు.

విద్యాసంస్థల్లో నేషనల్ కేడెట్ కార్ప్స్ (ఎన్‌సీసీ)ను నిషేధించడం ద్వారా పూర్వ ప్రభుత్వం క్షమించరాని నేరం చేసిందని కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. "నేను ఇటీవల రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ను కలిసి రెండు విజ్ఞప్తులు చేశాను. మొదటిది, రాష్ట్రంలో మరిన్ని సైనిక పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరాను. రెండవది, పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఎన్‌సీసీని తప్పనిసరి చేయడానికి అనుమతి కోరుతూ లేఖ రాస్తానని చెప్పాను. నేను ఇప్పటికే ఆ లేఖను పంపాను, అవసరమైనది చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు" అని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

విద్యా విధానం, పాఠ్యాంశాల మార్పులు, ఉపాధ్యాయుల నియామకం, విద్యాసంస్థల్లో భావజాల పాత్రపై పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కొనసాగుతున్న రాజకీయ విభేదాల మధ్య సువేందు అధికారి వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

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