 YSRకు రేవంత్ కు తేడా ఇదే...! | Konda Surekha Praises YS Rajashekar Reddy | Sakshi
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YSRకు రేవంత్ కు తేడా ఇదే...!

Sep 3 2026 8:35 PM | Updated on Sep 3 2026 8:35 PM

YSRకు రేవంత్ కు తేడా ఇదే...!

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YS Rajasekhara Reddy Konda Sureka Reventh Reddy Sakshi News
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