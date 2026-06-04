 కోటా: ‘నీట్’ సీటు వేటలో అనంత లోకాలకు.. | 17 Year Old UP Coaching Student Found Dead in Hostel Room | Sakshi
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కోటా: ‘నీట్’ సీటు వేటలో అనంత లోకాలకు..

Jun 4 2026 11:06 AM | Updated on Jun 4 2026 11:06 AM

17 Year Old UP Coaching Student Found Dead in Hostel Room

కోటా: రాజస్థాన్‌లోని కోచింగ్ హబ్ ‘కోటా’లో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల పరంపర కొనసాగుతోంది. తాజాగా మరో 17 ఏళ్ల విద్యార్థి హాస్టల్ గదిలో విగతజీవిగా వేలాడుతూ కనిపించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. జవాహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పాత రాజీవ్ గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో గురువారం ఉదయం ఈ దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. ఈ విషాదం స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళనలకు గురిచేయగా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన విద్యార్థి
మరణించిన విద్యార్థిని ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన క్రిపాశంకర్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఓఝాగా పోలీసులు గుర్తించారు. పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్ కోసం కోటాకు వచ్చిన ఆర్యన్, ఇక్కడి ఒక హాస్టల్ గదిలో ఉంటూ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆర్యన్ తన గదిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. గమనించిన తోటివారు వెంటనే అతడిని స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఎంబీఎస్ ఆస్పత్రికి తరలించి, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు.. కారణాలు అస్పష్టం
విద్యార్థి బలవన్మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఘటనా స్థలాన్ని, విద్యార్థి బస చేసిన గదిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నామని, ఎలాంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదని తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. సమగ్ర విచారణ అనంతరం పూర్తి వివరాలు, ఆత్మహత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులు వెల్లడవుతాయని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

మళ్లీ తెరపైకి మానసిక ఒత్తిడి ప్రశ్నలు
ప్రతి ఏటా ఇంజినీరింగ్, మెడికల్ ప్రవేశ పరీక్షల కోచింగ్ కోసం దేశం నలుమూలల నుండి వేలాది మంది విద్యార్థులు కోటా నగరానికి తరలివస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల కాలంలో వరుసగా జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు కోటాలోని తీవ్ర ఒత్తిడి వాతావరణాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చాయి. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు, వారిపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఈ తాజా ఘటన మరోసారి పెను ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.

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