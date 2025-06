ఎన్టీఆర్‌, హృతిక్‌ రోషన్‌ కలిసి నటిస్తున్న పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘వార్‌ 2’. అయాన్‌ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో కియరా అద్వానీ హీరోయిన్‌. యశ్‌రాజ్‌ ఫిల్మ్స్‌ బ్యానర్‌ నిర్మించిన స్పై యాక్షన్‌ మూవీ ‘వార్‌’ (2019) కొనసాగింపుగా వార్‌ 2 తెరకెక్కుతుంది. ఆగస్ట్‌ 14న ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రబృందం కౌంట్‌డౌన్‌ మొదలు పెట్టింది. మరో 50 రోజుల్లో ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్లు కొత్త పోస్టర్ల ద్వారా తెలియజేశారు.

ఈ పోస్టర్లను ఎన్టీఆర్‌ తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌)లో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘బెట్‌ కాస్తున్నా.. ఇలాంటి ‘వార్‌’ చిత్రాన్ని మీరెప్పుడూ చూసి ఉండరు. కౌంట్‌డౌన్‌ మొదలు పెట్టండి’ అని రాసుకొచ్చాడు. ఎన్టీఆర్‌ ట్వీట్‌తో ఈ సినిమాపై మరింత అంచనాలు పెరిగాయని ఫ్యాన్స్‌ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ సినిమా కోసమే గురువారం ఎన్టీఆర్‌ ముంబైకి వెళ్లారు.

కూలీతో పోటీ

ఆగస్ట్‌ 14న వార్‌ 2 తో పాటు మరో భారీ పాన్‌ ఇండియా చిత్రం కూడా రిలీజ్‌ కానుంది. అదే ‘కూలీ’. రజనీకాంత్‌ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి లోకేష్‌ కనకరాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నాగార్జున, ఆమిర్‌ ఖాన్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సౌత్‌లో రజనీకాంత్‌ మేనియా ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో తెలిసిందే. అలాంటి హీరోతో ఎన్టీఆర్‌ పోటీ పడుతున్నాడు. మరి ఈ బాక్సాఫీస్‌ వార్‌లో గెలిదెవరో చూడాలి.

Bet you haven’t ever seen a WAR like this!

Let’s count it down #50DaysToWar2 … Releasing in Hindi, Telugu & Tamil on August 14th in cinemas worldwide! @iHrithik | @advani_kiara | #AyanMukerji | #War2 | #YRFSpyUniverse | @yrf pic.twitter.com/22ar5Mau9y

— Jr NTR (@tarak9999) June 26, 2025