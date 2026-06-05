 సిగ్మా స్టైల్‌ | Vijay son Jason Sanjay launches his debut film Sigma first single | Sakshi
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సిగ్మా స్టైల్‌

Jun 5 2026 3:38 AM | Updated on Jun 5 2026 3:38 AM

Vijay son Jason Sanjay launches his debut film Sigma first single

సందీప్‌ కిషన్‌ హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా ‘సిగ్మా’. ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రంలో రాజు సుందరం, సంపత్‌ రాజ్, శివ్‌ పండిట్, అంబు దాసన్, యోగ్‌ జాపీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ తనయుడు జేసన్‌ సంజయ్‌ ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. 

లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై సుభాస్కరన్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా జూలై 31న విడుదల కానుంది. గురువారం ఈ సినిమా నుంచి ‘సిగ్మా స్టైల్‌’ అంటూ ఈ సినిమా మ్యూజిక్‌ వీడియోను మలయాళ నటుడు–నిర్మాత దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ లాంచ్‌ చేశారు. ‘‘సందీప్‌–ఫరియాల డైనమిక్‌ పెర్ఫార్మెన్స్, ఈ చిత్రం మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ తమన్‌ మాస్‌ ట్యూన్, జేసన్‌ సంజయ్‌ రాసిన క్యాచీ లిరిక్స్‌తో ‘సిగ్మా స్టైల్‌’ పాటను ఇన్‌స్టంట్‌ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలబెట్టాయి’’ అని యూనిట్‌ పేర్కొంది.  

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