OTT Movies This Week: ఓటీటీల్లో కొత్త మూవీస్.. ఈ వారం ఏంటంటే?

Sep 29 2025 9:32 AM | Updated on Sep 29 2025 9:52 AM

Upcoming OTT Movies Telugu October First Week 2025

మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి దసరా పండగ హడావుడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొంది. ఈ వారంలో తెలుగు స్ట్రెయిట్ మూవీస్ ఏం విడుదల కావట్లేదు. ధనుష్ 'ఇడ్లీ కొట్టు', రిషభ్ శెట్టి 'కాంతార 1' లాంటి డబ్బింగ్ చిత్రాలు వరస రోజుల్లో బిగ్ స్క్రీన్‌పైకి రానున్నాయి. వీటిలో 'కాంతార' ప్రీక్వెల్‌పై ఓ మాదిరి బజ్ ఉంది.

మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో పలు చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. మదరాసి, జూనియర్ మూవీస్ ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 'ద గేమ్' సిరీస్ కూడా కాస్తోకూస్తో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి ఏయే మూవీస్ ఎందులో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (సెప్టెంబరు 29 నుంచి అక్టోబరు 5 వరకు)

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • మదరాసి (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అ‍క్టోబరు 01

  • ప్లే డర్టీమూవీ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబరు 01

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • మిస్సింగ్ కింగ్ (జపనీస్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 29

  • నైట్ మేర్స్ ఆఫ్ నేచర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 30

  • ద గేమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అ‍క్టోబరు 02

  • మాన్‌స్టర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 03

ఆహా

  • జూనియర్ (తెలుగు సినిమా) - సెప్టెంబరు 30

సన్ నెక్స్ట్

  • సాహసం (తమిళ మూవీ) - అక్టోబరు 01

  • గౌరీ శంకర (కన్నడ సినిమా) - అక్టోబరు 01

  • టేల్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ (తమిళ సిరీస్) - అక్టోబరు 02

జీ5

  • చెక్ మేట్ (మలయాళ సినిమా) - అక్టోబరు 02

  • డాకున్ డా ముందా 3 (పంజాబీ మూవీ) - అక్టోబరు 02

సోనీ లివ్

  • 13th (హిందీ సిరీస్) - అక్టోబరు 01

ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ

  • ద సిస్టర్ గ్రిమ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 02

  • లాస్ట్ బస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబరు 03

