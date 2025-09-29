మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి దసరా పండగ హడావుడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొంది. ఈ వారంలో తెలుగు స్ట్రెయిట్ మూవీస్ ఏం విడుదల కావట్లేదు. ధనుష్ 'ఇడ్లీ కొట్టు', రిషభ్ శెట్టి 'కాంతార 1' లాంటి డబ్బింగ్ చిత్రాలు వరస రోజుల్లో బిగ్ స్క్రీన్పైకి రానున్నాయి. వీటిలో 'కాంతార' ప్రీక్వెల్పై ఓ మాదిరి బజ్ ఉంది.
మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ చెప్పుకోదగ్గ రీతిలో పలు చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. మదరాసి, జూనియర్ మూవీస్ ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 'ద గేమ్' సిరీస్ కూడా కాస్తోకూస్తో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి ఏయే మూవీస్ ఎందులో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (సెప్టెంబరు 29 నుంచి అక్టోబరు 5 వరకు)
అమెజాన్ ప్రైమ్
మదరాసి (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - అక్టోబరు 01
ప్లే డర్టీమూవీ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబరు 01
నెట్ఫ్లిక్స్
మిస్సింగ్ కింగ్ (జపనీస్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 29
నైట్ మేర్స్ ఆఫ్ నేచర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 30
ద గేమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - అక్టోబరు 02
మాన్స్టర్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 03
ఆహా
జూనియర్ (తెలుగు సినిమా) - సెప్టెంబరు 30
సన్ నెక్స్ట్
సాహసం (తమిళ మూవీ) - అక్టోబరు 01
గౌరీ శంకర (కన్నడ సినిమా) - అక్టోబరు 01
టేల్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ (తమిళ సిరీస్) - అక్టోబరు 02
జీ5
చెక్ మేట్ (మలయాళ సినిమా) - అక్టోబరు 02
డాకున్ డా ముందా 3 (పంజాబీ మూవీ) - అక్టోబరు 02
సోనీ లివ్
13th (హిందీ సిరీస్) - అక్టోబరు 01
ఆపిల్ ప్లస్ టీవీ
ద సిస్టర్ గ్రిమ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - అక్టోబరు 02
లాస్ట్ బస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - అక్టోబరు 03
