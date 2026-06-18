 వెంకీ-అనిల్ మూవీ లాంఛ్.. రాఘవేంద్రరావు తీరుపై విమర్శలు..! | Trolls on Director Raghavaendra Rao Behaviour with actress Kriti Shetty | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Raghavaendra Rao: మూవీ లాంఛ్ ఓకే.. మీకు ఇదేం పని సార్..!

Jun 18 2026 1:51 PM | Updated on Jun 18 2026 2:13 PM

Trolls on Director Raghavaendra Rao Behaviour with actress Kriti Shetty

ెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో మరో చిత్రం రానుంది.  ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు. ఈ మూవీ కల్యాణ్ రామ్ కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి, కీర్తి సురేశ్‌ను హీరోయిన్లుగా కనిపించనున్నారు. ఈ రోజే అధికారికంగా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మూవీ షూటింగ్‌ లాంఛ్ చేయడానికి నిర్మాత అల్లు అరవింద్, దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ముహుర్తపు షాట్‌కు అల్లు అరవింద్  క్లాప్ కొట్టారు.

ఇదంతా బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఫస్ట్ షాట్‌కి డైరెక్షన్ చేసిన రాఘవేంద్రరావు వ్యవహరించిన తీరు సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్‌కు కారణమైంది. హీరోయిన్ కృతి శెట్టి భుజంపై తన చేయి పెట్టి మరి మాట్లాడుతూ కనిపించారు. దర్శకత్వం వరకు ఓకే కానీ.. యంగ్ హీరోయిన్‌ భుజంపై చేతులు వేయాల్సిన అవసరం ఏముందని నెటిజన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీంతో హీరోయిన్‌తో ఆయన వ్యవహరించిన తీరుపై నెట్టింట విమర్శలొస్తున్నాయి. ఏదేమైనా టాలీవుడ్‌ పేరున్న డైరెక్టర్‌ ఇలా వ్యవహరించడం సరికాదని సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. r
 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మా ఇంటి బంగారం టీమ్.. (ఫోటోలు)
photo 2

వెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి మూవీ గ్రాండ్ లాంఛ్.. క్లాప్ కొట్టిన అల్లు అరవింద్(ఫోటోలు)
photo 3

TG20: తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌.. బుద్ధుడి చెంత ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

నాన్‌స్టాప్ పాలనలో సీఎం విజయ్‌! దొరికిన ఆ కాస్త టైంలోనూ ఇలా..(ఫొటోలు)
photo 5

ప్రకృతి ఒడిలో మైమరపించే జలపాతాలు ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP KK Raju Comments On Chandrababu Liquor Danda 1
Video_icon

తాగు.. ఊగు... ఇదే బాబు గారి గ్రేట్ విజన్!
Jada Sravan MASS RAGGING On Vangalapudi Anitha Video Over AP Crimes 2
Video_icon

MS నారాయణ సాల్మన్ రాజును మించిపోయారు మంత్రిగారు
Gadikota Srikanth Slams Chandrababu Govt Failures 3
Video_icon

రైతులకు ఎప్పుడూ కష్టాలే..అధికారంలో ఉన్న బాబు వేస్ట్

Shocking Truth About Snake Wine 4
Video_icon

వామ్మో మందులో పాము... ఆ రుచికి ఫిదా!

Gold Rates Today : Gold Market Crash 5
Video_icon

గోల్డ్ మార్కెట్‌లో కలకలం..! తులం రూ.1,50,000కు చేరుతుందా?
Advertisement
 