 శ్రీనిధి శెట్టి కాళ్లు మొక్కబోయిన త్రివిక్రమ్‌.. అసలేం జరిగింది? | Trivikram Srinivas Touches Srinidhi Shetty Feet At Aadarsha Kutumbam Movie Prerelease Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీనిధి శెట్టి పాదాలకు నమస్కరించిన త్రివిక్రమ్‌.. అసలేం జరిగింది?

Oct 28 2026 12:37 PM | Updated on Oct 28 2026 12:54 PM

Trivikram Srinivas Touches Srinidhi Shetty Feet At Aadarsha Kutumbam Movie Prerelease Event

సినిమా వేడుకల్లో హీరోహీరోయిన్ల ప్రసంగాలు, దర్శక నిర్మాతల వ్యాఖ్యలు, ఆసక్తికర సంఘటనలు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటాయి. తాజాగా ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లోనూ ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి పాదాలకు నమస్కరించేందుకు ప్రయత్నించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

అసలేం జరిగింది?
వెంకటేశ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి.. త్రివిక్రమ్‌కు నమస్కరించబోయింది. అయితే, అందుకు ప్రతిగా త్రివిక్రమ్ కూడా ముందుకు వంగి ఆమె పాదాలకు నమస్కరించేందుకు ప్రయత్నించాడు.

సాధారణంగా సినిమా వేడుకల్లో సీనియర్ నటీనటులు, దర్శకులకు యువ నటీనటులు గౌరవ సూచకంగా నమస్కరించడం చూస్తుంటాం. కానీ, ఈ సందర్భంలో త్రివిక్రమ్ కూడా శ్రీనిధి శెట్టికి ప్రతిగా నమస్కరించేందుకు ప్రయత్నించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. దీంతో ఈ సంఘటనపై నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

(చదవండి: తొలి షో పడ్డ 'రామాయణ'.. ట్విటర్ టాక్ ఏంటి?)

ఈ ఘటనను కొందరు నెటిజన్లు పరస్పర గౌరవానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఎదుటివారు చూపించే గౌరవాన్ని తిరిగి అందించడం మంచి సంస్కారమని అభిప్రాయపడుతున్నారు. హోదా, వయసు, స్థాయితో సంబంధం లేకుండా ఒకరికొకరు గౌరవం ఇచ్చుకోవడంలో తప్పేముందని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

మరికొందరు మాత్రం భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర దర్శకుడిగా పేరున్న త్రివిక్రమ్.. తనకంటే వయసులో చిన్నదైన హీరోయిన్‌కు అలా నమస్కరించేందుకు ప్రయత్నించడం అవసరమా? అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. సాధారణంగా సీనియర్లకు జూనియర్లు గౌరవం ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా ఉండే సినీ పరిశ్రమలో ఇలాంటి సంఘటన చర్చకు దారితీయడం సహజమేనని అంటున్నారు. మొత్తానికి ‘గురూజీ’ చేసిన పని ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. 

ఇక ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా విషయానికొస్తే.. త్రివిక్రమ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధీ శెట్టి, నివేదా పేతురాజ్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఎస్‌. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ నెల 30న విడుదల కానుంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఉపాసన (ఫొటోలు)
photo 2

విజయనగరం : జోరువానలో ఘనంగా సిరిమాను ఉత్సవం (ఫోటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో 'అర్నబ్' తుఫాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)
photo 4

మహోగ్రరూపం.. విరుచుకుపడిన అర్నబ్‌ తుపాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Cyclone Arnab Effect On Eluru 1
Video_icon

ఏలురులో తుఫాన్ బీభత్సం.. బస్సుపై కూలిన మహావృక్షం
Fight For Kadapa ZP Chairman In TDP 2
Video_icon

కడప ZP చైర్మన్ పదవి కోసం కూటమిలో కొట్లాట..
Arnab Cyclone Effect In Uppada 3
Video_icon

ఉప్పాడలో మొత్తం కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు... 150 కి.మీ వేగంతో పెనుగాలులు
Cyclone Arnab Effect On Mogalthuru And Narsapuram 4
Video_icon

150 కి.మీ వేగంతో పెనుగాలులు.. మునిగిపోయిన బోట్లు, వణికిపోతున్ననరసాపురం
Team India Creates History! 100 Runs in Just 4.5 Overs 5
Video_icon

టీమిండియా సరికొత్త చరిత్ర... 4.5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు!
Advertisement
 