 సిక్సర్లు కొట్టేది అభిషేక్ మాత్రమే కాదు.. మేము కొడతాం: వెంకటేశ్ | Hero Venkatesh Comments at Aadarsha Kutumbham Pre Release event | Sakshi
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Venkatesh: 'సిక్సర్లు కొట్టేది అభిషేక్ మాత్రమే కాదు.. మేము కొడతాం'

Oct 27 2026 10:16 PM | Updated on Oct 27 2026 10:22 PM

Hero Venkatesh Comments at Aadarsha Kutumbham Pre Release event

వెంకీమామ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ ఆదర్శ కుటుంబం. ఇప్పటికే పలు సార్లు వాయిదా పడిన ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ‍‍అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవెంట్‌కు హాజరైన హీరో వెంకటేశ్ మాట్లాడారు.

దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత మేమిద్దరం మళ్లీ కలిసి మీ ముందుకొస్తున్నామని వెంకటేశ్ అన్నారు. కామెడీతో పాటు అన్ని ఎలిమెంట్స్‌ ఈ మూవీలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఏకే47 మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందన్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ మూవీస్ చాలా చేశానని వెంకీమామ అన్నారు. ఏం జరిగినా నా ఫ్యామిలీ నేను కాపాడుకోవాలి.. అదే ఆదర్శ కుటుంబమని తెలిపారు. ఈ సినిమా తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుందన్నారు. మన టీమిండియా బ్యాటర్లు అభిషేక్, శాంసన్, వైభవ్, నితీశ్, తిలక్ వర్మ సిక్సర్లు కొట్టడమే కాదు.. ఈ మూవీతో మేము కూడా స్టేడియం బయట సిక్సర్లు కొడతామని వెంకటేశ్ సరదాగా చెప్పారు. మా సినిమా ఆడినా.. ఆడకపోయినా.. బాగున్నా.. బాగాలేకపోయినా.. ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలని నేను ఉదయాన్నేఆ దేవుడిని కోరుకుంటానని వెంకీమామ వెల్లడించారు.  

 

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