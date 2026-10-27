 'రుకు రుకు రుక్మిణి.. ఫస్ట్ సాంగ్‌ రిలీజ్' | Nithiin Latest Movie Alias Rukmini first Single Out now | Sakshi
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Alias Rukmini Movie: 'రుకు రుకు రుక్మిణి.. ఫస్ట్ సాంగ్‌ రిలీజ్'

Oct 27 2026 5:56 PM | Updated on Oct 27 2026 6:07 PM

Nithiin Latest Movie Alias Rukmini first Single Out now

నితిన్ హీరోగా నాని నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. 'దండోరా' ఫేమ్ మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ డిసెంబరు 04న రిలీజ్ కానుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో ఆఫియా సయీద్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ మూవీని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌లో నిర్మిస్తున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్ ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ చేశారు. 'రుకు రుకు రుక్మిణి.. ఒప్పేసుకో మారాణి..' అంటూ సాగే లిరికల్ సాంగ్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు పూర్ణాచారి లిరిక్స్ అందించగా.. విజయ్ బుల్గానిన్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ పాటను అనురాగ్‌ కుల్‌కర్ణి ఆలపించారు.  ఈ సాంగ్ సినీ ప్రియులను తెగ అలరిస్తోంది. 
 

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