 మహానటిగా మెప్పించినా.. అవకాశాలు ఇవ్వలేదు: కీర్తి సురేశ్‌ | Keerthy Suresh Says She Had No Work For 6 Months After Mahanati | Sakshi
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Keerthy Suresh: మహానటికి జాతీయ అవార్డు.. అయినా ఆరు నెలలు ఖాళీగానే: కీర్తి

Oct 27 2026 4:51 PM | Updated on Oct 27 2026 4:53 PM

Keerthy Suresh Says She Had No Work For 6 Months After Mahanati

2018లో వచ్చిన ‘మహానటి’లో సావిత్రి పాత్రలో నటించి మెప్పించింది కీర్తి సురేశ్‌. ఈ సినిమాతో ఆమె నటనకు జాతీయ ఉత్తమ నటి అవార్డు లభించింది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత ఆరు నెలల పాటు ఖాళీగా ఉండిపోయిందట.  ఆ సమయంలో ఎదురైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ​తనకు అవకాశాలు రాకపోవడానికి కారణమేంటో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.

దర్శకనిర్మాతలు గందరగోళానికి గురయ్యారు
‘మహానటి’ తర్వాత నాకు ఎలాంటి పాత్రలు ఇవ్వాలనే విషయంలో దర్శకనిర్మాతలు గందరగోళానికి గురయ్యారు. అంతకుముందులా నన్ను చూడలేకపోయారు. దీంతో కొత్త అవకాశాలు రాలేదు. అందుకే ఆ సమయంలో శరీరంపై శ్రద్ధ పెట్టడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి సారించా. అయితే 2013 నుంచి 2018 వరకు షూటింగ్‌, తినడం, నిద్రపోవడం.. ఇదే తన దినచర్యగా ఉండేది. అప్పట్లో వ్యాయామం గురించి అసలు ఆలోచించేదాన్ని కాదు. నా ముఖమే అవకాశాలు తెచ్చిపెడుతున్నప్పుడు శరీరం గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలనే భావన ఉండేది. ఆ తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉండటమే ముఖ్యమని తెలుసుకున్నాను. అయితే ఆ సమయంలో కాస్త ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు వచ్చేవి’ అని  వెల్లడించింది.

‘అక్క’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు..
ప్రస్తుతం కీర్తి సురేశ్‌ నటించిన ‘అక్క’ వెబ్‌ సిరీస్‌ విడుదలకు సిద్ధమైంది. రాధికా ఆప్టే కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్‌ అక్టోబర్‌ 30న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ‘మహానటి’తో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని చూపించిన కీర్తి.. ఇప్పుడు ఎలాంటి పాత్రతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందో చూడాలి. మరోవైపు ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమాలోనూ నటిస్తోంది. 

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