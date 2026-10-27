 విషాదం.. ‘సీఐడీ’ సిరీస్‌ డైరెక్టర్‌ కన్నుమూత | CID Director Brijendra Pal Singh Passed Away | Sakshi
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విషాదం.. ‘సీఐడీ’ సిరీస్‌ డైరెక్టర్‌ కన్నుమూత

Oct 27 2026 4:44 PM | Updated on Oct 27 2026 4:57 PM

CID Director Brijendra Pal Singh Passed Away

చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. ‘సీఐడీ’ సిరీస్‌ డైరెక్టర్‌, నిర్మాత బ్రిజేంద్రపాల్‌ సింగ్‌(77) కన్నుమూశారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున గుండెపోటుతో ఆయన మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. 1973లో దూరదర్శన్‌లో కెమెరామెన్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ఆయన.. ఆ తర్వాత సోనీ టీవీలో సుమారు రెండు దశాబ్దాల పాటు విజయవంతంగా నడిచిన 'సీఐడీ' (CID) సిరీస్‌తో పాటు, భారతదేశపు మొట్టమొదటి హర్రర్ షోలలో ఒకటైన 'ఆహట్' (Aahat) ను కూడా ఆయనే రూపొందించారు. సీఐడీ సిరీస్‌లో ఆయన డీసీపీ శంషేర్ సింగ్ చిత్రోలే అనే ప్రజాదరణ పొందిన పాత్రలో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.
 

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passed away
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