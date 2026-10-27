 తాళం వేసిన ఇంట్లో చిక్కుకున్న నటి కుమార్తె | Actress Sowcar Janaki Daughter Trapped Inside Locked Chennai House, Rescued By Firefighters, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తాళం వేసిన ఇంట్లో చిక్కుకున్న నటి కుమార్తె

Oct 27 2026 9:23 AM | Updated on Oct 27 2026 10:39 AM

Actress Sowcar Janaki Daughter Trapped Inside Locked House

చెన్నై తురైపాక్కంలోని తాళం వేసి ఉన్న ఇంటి తలుపును అగ్నిమాపక సిబ్బంది పగలగొట్టి, నటి సౌఖర్‌ జానకి 75 ఏళ్ల కుమార్తెను రక్షించారు. చెన్నైలోని ఓఎంఆర్‌లోని దురైపాక్కం పిళ్లైయార్‌ కోయిల్‌ స్ట్రీట్‌లోని ఓ ప్రైవేట్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ప్రముఖ నటి సౌకర్‌ జానకి కుమార్తె యజ్ఞప్రభ (76) నివసిస్తుంది. ఈమె పిల్లలు ఆమెరికాలో ఉంటున్నారు.

 యజ్ఞప్రభకు కాలు సమస్య కారణంగా కొన్ని రోజుల క్రితం శస్త్రచికిత్స జరిగింది. కాలికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత నడవలేకపోవడంతో ఆమె ఇంట్లో వీల్‌చైర్‌ వాడుతున్నారు. సోమవారం ఉదయం సుమారు 8.30 గంటలకు, ఇంట్లోని టాయిలెట్‌కు వెళ్తుండగా, కుర్చీలోంచి యజ్ఞప్రభ కింద పడిపోయింది. వీల్‌చైర్‌లోకి తిరిగి వెళ్లలేక, తాళం వేసిన ఇంటి తలుపును తెరవలేక కష్టపడింది. 

ఈ స్థితిలో పక్కనే ఉన్న సెల్‌ ఫోన్‌ ద్వారా సమీపంలో నివసిస్తున్న బంధువును సంప్రదించి, జరిగిన విషయాన్ని చెప్పింది. అప్పుడు ఆమె బంధువు సహాయం కోసం 112 అగ్నిమాపక విభాగానికి ఫోన్‌ చేయగా, తురైపాక్కం అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించబడింది. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక  సిబ్బంది తలుపును పగలగొట్టి, లోపల చిక్కుకుపోయిన యజ్ఞప్రభ అనే వృద్ధురాలిని రక్షించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాన్...ఉప్పాడ తీరంలో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)
photo 2

దీపావళి పటాస్‌లా వెలిగిపోతున్న మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ శారీలో ఆదితి రావు హైదరీ స్టన్నింగ్‌ ..(ఫోటోలు)
photo 4

బర్త్‌ డే మూడ్‌లో కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Shocking Comments On TDP Violence In Proddatur 1
Video_icon

ప్రొద్దుటూరు చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదు
Unidentified Persons Vandalize YSRCP Leader Ramesh Reddy’s Car 2
Video_icon

YSRCP రమేష్ రెడ్డి కారును ధ్వంసం చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు
Big Question Full Debate On AP Local Body Elections 3
Video_icon

ఏపీకి శని కలియుగ శకుని
F2F With Professor Ramachandraiah Over Privatization By Chandrababu 4
Video_icon

ప్రజలకు మరో షాక్..! రెండు కొత్త G.O లు.. 16 రంగాలు ప్రైవేటీకరణ
YS Jagan to visit Pulivendula Tour 5
Video_icon

రేపు, ఎల్లుండి వైఎస్ జగన్ పులివెందుల పర్యటన
Advertisement
 