తాళం వేసిన ఇంట్లో చిక్కుకున్న నటి కుమార్తె

చెన్నై తురైపాక్కంలోని తాళం వేసి ఉన్న ఇంటి తలుపును అగ్నిమాపక సిబ్బంది పగలగొట్టి, నటి సౌఖర్ జానకి 75 ఏళ్ల కుమార్తెను రక్షించారు. చెన్నైలోని ఓఎంఆర్లోని దురైపాక్కం పిళ్లైయార్ కోయిల్ స్ట్రీట్లోని ఓ ప్రైవేట్ అపార్ట్మెంట్లో ప్రముఖ నటి సౌకర్ జానకి కుమార్తె యజ్ఞప్రభ (76) నివసిస్తుంది. ఈమె పిల్లలు ఆమెరికాలో ఉంటున్నారు.
యజ్ఞప్రభకు కాలు సమస్య కారణంగా కొన్ని రోజుల క్రితం శస్త్రచికిత్స జరిగింది. కాలికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత నడవలేకపోవడంతో ఆమె ఇంట్లో వీల్చైర్ వాడుతున్నారు. సోమవారం ఉదయం సుమారు 8.30 గంటలకు, ఇంట్లోని టాయిలెట్కు వెళ్తుండగా, కుర్చీలోంచి యజ్ఞప్రభ కింద పడిపోయింది. వీల్చైర్లోకి తిరిగి వెళ్లలేక, తాళం వేసిన ఇంటి తలుపును తెరవలేక కష్టపడింది.
ఈ స్థితిలో పక్కనే ఉన్న సెల్ ఫోన్ ద్వారా సమీపంలో నివసిస్తున్న బంధువును సంప్రదించి, జరిగిన విషయాన్ని చెప్పింది. అప్పుడు ఆమె బంధువు సహాయం కోసం 112 అగ్నిమాపక విభాగానికి ఫోన్ చేయగా, తురైపాక్కం అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించబడింది. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది తలుపును పగలగొట్టి, లోపల చిక్కుకుపోయిన యజ్ఞప్రభ అనే వృద్ధురాలిని రక్షించారు.