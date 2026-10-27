స్టార్ నటీనటుల వారసుల సినీ రంగ ప్రవేశం సులభమే. కానీ నిలదొక్కుకోవడం వారి ప్రతిభ, అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలా చాలా మంది వారసులు ఈ రంగంలో రాణిస్తున్నారు. ప్రముఖ నటి దేవయాని కూతుళ్లలో ఒకరైన ప్రియాంక రంజన్.. 'ది అడ్వకేట్' మూవీతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. తాజాగా ప్రియాంక రెండో చిత్రమూ మొదలైంది. ఈమె నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు బ్లాక్ నైట్ బాయ్స్ టైటిల్ నిర్ణయించారు. ఈ చిత్రంతో సీరియల్ నటుడు అమల్ అజిత్ హీరోగా పరిచయమవుతున్నాడు.
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కేఈ.మణికంఠన్ అలియాస్ విమల్.జీ నిర్మిస్తున్నారు. సెంబర్ వి.మురుగేశన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఇటీవల చైన్నెలో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం అయ్యింది. వైవిధ్య భరితరిత ప్రేమతో కూడిన జనరంజక కుటుంబ కథా చిత్రంగా ఇది ఉంటుందని యూనిట్ వర్గాలు పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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