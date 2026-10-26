తెలుగులో ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ నడుస్తోంది. నిన్న ఆదివారంతో ఏడు వారాలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. అయితే ఈసారి డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దక్షితోపాటు హౌస్లో రచ్చ రచ్చ చేసిన షాలిని కూడా ఎలిమినేట్ అయి బయటకొచ్చేసింది. మరి వీళ్లిద్దరికీ పారితోషికం ఎంతిచ్చారు? ఇంతకీ ఔట్ కావడానికి కారణాలేంటి?
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తొలుత షాలిని విషయానికొస్తే అగ్నిపరీక్ష పోటీలో పాల్గొని హౌస్లోకి వచ్చింది. కానీ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు రోహిత్ అనే కామనర్తో కలిసి రొమాన్స్, లవ్ ట్రాక్ నడపడం తప్పితే మరో పని చేయలేదు. ఏ పని సరిగా చేయక, నోటికి వచ్చినట్లు అందరిపై అరవడం లాంటివి చేయడంతో ఈమెపై విపరీతమైన నెగిటివిటీ ఏర్పడింది. గతవారమే ఎలిమినేట్ అయిపోతే బయటకు పంపించేయకుండా సీక్రెట్ రూంలో ఉంచి తిరిగి హౌస్లోకి తీసుకొచ్చారు. అయినా గానీ ఈమె ఆట తీరు మారలేదు.
ఫలితంగా ఏడు వారాల తర్వాత షాలిని ఎలిమినేట్ అయింది. అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఈమె వచ్చింది కాబట్టి వారానికి రూ.75 వేల చొప్పున రెమ్యునరేషన్ అగ్రిమెంట్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అలా రూ.5.25 లక్షలు ఈమెకు దక్కనున్నట్లు సమాచారం.
ఇక దక్షి విషయానికొస్తే.. స్వతహాగా నటి అయిన ఈమె. ఐదోవారం వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలా హౌస్లోకి వచ్చింది. వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ మాత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. అటు గేమ్స్ ఆడక, ఇటు మిగిలిన కంటెస్టెంట్స్తోనూ సరిగా కలవలేకపోయింది. ఎలాగోలా రెండు వారాలు ఉంది గానీ ఈసారి తక్కువ ఓట్లు పడటంతో ఈమె ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఈమెకు వారానికి రూ.2.5 లక్షలకు అగ్రిమెంట్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అలా మొత్తం రూ.5 లక్షల పారితోషికం అందుకున్నట్లు టాక్.
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