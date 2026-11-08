టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ దీపావళిని గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి జపాన్ వెళ్లిన విజయ్- రష్మిక దంపతులు దివాళీ పండుగను జరుపుకున్నారు. మీ అందరికీ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ తరఫున దీపావళి శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా జపాన్లో ఫ్యామిలీతో ఉన్న ఫోటోలు షేర్ చేశారు.
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే విజయ్- రష్మిక ఇటీవలే రణబాలి మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. బ్రిటీష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. రాహుల్ సంకృత్యాన్ డైరెక్షన్లో ఈ మూవీని రూపొందించారు. బ్రిటీశ్ పరిపాలనలో తలెత్తిన కరువు కారణంగా దాదాపు కోటిమంది చనిపోయారని డైరెక్టర్ రాహుల్ వెల్లడించారు. అందుకే ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్లు తెలిపారు.
When you find a way to do GOMA (Homam) in Japan on Happy DIWALI ❤️ Sending you all lots of love, biggest hugs and Diwali wishes to you and all your families from the Deverakonda family ❤️ https://t.co/g5lQmjlGtI
— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) November 8, 2026