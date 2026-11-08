 అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ.. జపాన్‌లో విరోష్ జంట సంబరాలు | Tollywood Hero Vijay Devarakonda celebrates Diwali In Japan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Vijay Devarakonda: అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ.. జపాన్‌లో విరోష్ జంట సంబరాలు

Nov 9 2026 12:15 AM | Updated on Nov 9 2026 12:15 AM

Tollywood Hero Vijay Devarakonda celebrates Diwali In Japan

టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ దీపావళిని గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి జపాన్ వెళ్లిన విజయ్- రష్మిక దంపతులు దివాళీ పండుగను జరుపుకున్నారు. మీ అందరికీ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ తరఫున దీపావళి శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా జపాన్‌లో ఫ్యామిలీతో ఉన్న ఫోటోలు షేర్ చేశారు.

ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే విజయ్- రష్మిక ఇటీవలే రణబాలి మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. బ్రిటీష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. రాహుల్ సంకృత్యాన్ డైరెక్షన్‌లో ఈ మూవీని రూపొందించారు. బ్రిటీశ్ పరిపాలనలో తలెత్తిన కరువు కారణంగా దాదాపు కోటిమంది చనిపోయారని డైరెక్టర్ రాహుల్ వెల్లడించారు. అందుకే ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్లు తెలిపారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళి ఫొటోలు పంచుకున్న భూమిక, ప్రగ్యా జైస్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

దివాళి వేళ.. అనుపమ (ఫోటోలు)
photo 3

జాన్వీ ప్లాన్ చేసిన ఖుషి కపూర్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దీపావళి స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి! (ఫొటోలు)
photo 5

సందడే.. సందడి.. వెలుగుల ముంగిళ్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
Visakha Ex TDP Corporator Tellam Raju Joins YSRCP 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు భారీ షాక్... 500 మందితో YSRCP లో చేరిన చేరిన టీడీపీ నేత
YSRCP Grand Victory In Bhattugudem ZPTC Election 2
Video_icon

బుట్టాయిగూడెంలో ఘనంగా YSRCP విజయోత్సవ ర్యాలీ
YSRCP Grand Victory In AP Local Elections 3
Video_icon

రిగ్గింగ్ చేసినా.. తగ్గేదేలే... Jagan దెబ్బకు టీడీపీ విలవిల

YSRCP Candidate Victory In Chandragiri Tirupati 4
Video_icon

6 సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసినా YSRCP అభ్యర్థిదే విజయం
Google Voluntary Exit Offers For Employees 5
Video_icon

మైక్రోసాఫ్ట్ దారిలో GOOGLE.. భారత్ లో ఎగ్జిట్ ఆఫర్?
Advertisement
 