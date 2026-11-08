పండుగ ఆఫర్స్.. కొత్త కార్ల కొనుగోలుపై అద్భుతమైన బెనిఫిట్స్!

పండుగ సీజన్లో చాలామంది కొత్త కార్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ తరుణంలో కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి టాటా మోటార్స్, హోండా, మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్, స్కోడా కంపెనీలు ఎంపిక చేసిన కొన్ని కార్ల మీద అద్భుతమైన డిస్కౌంట్స్ ప్రకటించాయి. పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రయోజనాలు
➞టాటా హారియర్ ఈవీ: రూ. 2.75 లక్షలు
➞హోండా సిటీ: రూ.1.86 లక్షలు
➞మారుతి విక్టోరిస్: రూ.1.41 లక్షలు
➞హ్యుందాయ్ క్రెటా: రూ.1.10 లక్షలు
➞స్కోడా కైలాక్: రూ.70,000
గమనిక: దీపావళి తగ్గింపులు/ప్రయోజనాలు నగరాన్ని బట్టి మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం కొనుగోలుదారులు తమ స్థానిక డీలర్ను సంప్రదించి తెలుసుకోవచ్చు.
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టాటా హారియర్ ఈవీ కొనుగోలుపై రూ. 2.75 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇందులో రూ.1 లక్ష ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫర్, రూ.75,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.1 లక్ష వరకు లాయల్టీ బోనస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఫియర్లెస్ ప్లస్, ఎంపవర్డ్ వేరియంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. టాటా హారియర్ ఈవీ 7.2kW ఏసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో వచ్చే టాప్ స్పెక్ ఎంపవర్డ్ AWD స్టెల్త్ 75 ACFC వేరియంట్పై రూ.50,000 తక్కువ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫర్ లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ వేరియంట్పై మొత్తం ప్రయోజనాలు రూ.2.25 లక్షలకు చేరుతాయి. టాటా హారియర్ EV ధరలు రూ.21.79 లక్షల నుంచి రూ.29.79 లక్షల (ఎక్స్ షోరూమ్) మధ్య ఉన్నాయి.
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హోండా సిటీ సెడాన్ కొనుగోలుపై రూ.1.86 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అయితే ఎంచుకునే వేరియంట్ను బట్టి, కొనుగోలుదారులు నగదు తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, స్క్రాపేజ్ బోనస్ను పొందవచ్చు. ఎంపిక చేసిన కార్పొరేట్లకు అదనపు ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. హోండా సిటీ పెట్రోల్ వేరియంట్ ధర రూ.12.08 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ.17.44 లక్షల వరకు ఉంటుంది. సిటీ e:HEV హైబ్రిడ్ వెర్షన్ ధర రూ.21.44 లక్షలు(ఎక్స్ షోరూమ్)గా ఉంది.
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విక్టోరిస్ కొనుగోలుపై కస్టమర్ రూ.1.41 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇందులో రూ.20,000 వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.11,000 వరకు దీపావళి బుకింగ్ డిస్కౌంట్ (నవంబర్ 11 వరకు చెల్లుబాటు), రూ.50,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.30,000 వరకు లాయల్టీ బోనస్, రూ.15,000 వరకు సేల్స్ ఆఫర్ ఉన్నాయి. దీని ధర మార్కెట్లో రూ.10.50 లక్షల నుంచి రూ.19.99 లక్షల మధ్య ఉంది.
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హ్యుందాయ్ క్రెటా పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ.1.10 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వీటిలో రూ.25,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ. 20,000 దీపావళి బోనస్, రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లేదా రూ.50,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్, రూ.15,000 అప్గ్రేడ్ బోనస్ ఉన్నాయి. పెట్రోల్ CVT వేరియంట్లపై రూ.1.05 లక్షల వరకు తగ్గింపులు లభిస్తాయి, ఎందుకంటే వాటి క్యాష్ డిస్కౌంట్ రూ.20,000 వద్ద తక్కువగా ఉంది. బేస్ E పెట్రోల్ వేరియంట్పై రూ.95,000 వరకు తగ్గింపులు లభిస్తాయి. డీజిల్ వేరియంట్లు కేవలం రూ.5,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్కు మాత్రమే అర్హత కలిగి ఉంటాయి. హ్యుందాయ్ క్రెటా ధర రూ.10.91 లక్షల నుంచి రూ.20.14 లక్షల(ఎక్స్ షోరూమ్) మధ్య ఉంది.
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స్కోడా కంపెనీ కూడా తన కైలాక్ కొనుగోలుపై రూ.70,000 వరకు దీపావళి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. వేరియంట్ను బట్టి, వీటిలో నగదు తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్లు ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి. కైలాక్ ధర రూ.7.59 లక్షల నుంచి రూ.13.09 లక్షల (ఎక్స్ షోరూమ్) మధ్య ఉంది.