రెజీనా కీలకపాత్రలో మైత్రీ కొత్త చిత్రం..

ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతోంది. దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్కు చెందిన జీ స్క్వాడ్ సంస్థతో కలిసి నిర్మిస్తున్న కొత్త సినిమాకు 'RX' అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా ఈ టైటిల్ను ప్రకటించిన చిత్రబృందం, సత్యం కోసం జరిగే ఒంటరి పోరాటం నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చింది.
రెజీనా కసాండ్రా, నాజర్, రమేష్ తిలక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విశాల్ వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం తదుపరి నిర్మాణ కార్యక్రమాల దశలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
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The battle for truth is often the loneliest one. ⭐ @MythriOfficial X @GSquadOffl 🦂 is titled #RX ــــہہـ٨ـــــــ Starring @ReginaCassandra, @nasser_kameela & @thilak_ramesh #GsquadXMythri @Dir_Lokesh @vishalvenkat_18 @hariharanraju @HeshamAWmusic @selvakumarskdop @editor_prasanna @Manojkennyk @aashameera @PradeepBoopath2 @Jaiisampath @viyaki_s @SureshChandraa @pro_thiru @AbdulNassaroffl @DoneChannel1
— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 8, 2026