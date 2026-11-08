 పండగ పూట.. అక్క బర్త్ డేని సెలబ్రేట్ చేసిన మహేష్ బాబు | mahesh babu sister birthday celebration | Sakshi
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mahesh babu: అక్క బర్త్ డేని సెలబ్రేట్ చేసిన మహేష్ బాబు

Nov 8 2026 1:58 PM | Updated on Nov 8 2026 2:21 PM

mahesh babu sister birthday celebration

సూపర్ స్టార్ మహేష్‌ బాబు తన సోదరి మంజుల ఘట్టమనేని పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.  ఈ రోజు (నవంబర్ 8) జరిగిన ఈ వేడుకకు ఘట్టమనేని కుటుంబ సభ్యులు హాజరై సందడి చేశారు. 

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ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులంతా ఒక్క దగ్గర సమావేశమయ్యారు. ఆమెతో కేక్ కట్ చేయించి, కేక్ తినిపిస్తూ ఆనందంగా గడిపారు. ఫొటోల్లో మహేష్ బాబుతో పాటు నమ్రత, సితార, నటుడు సుధీర్ బాబు, మహేష్ సోదరి ప్రియదర్శిని, మంజుల భర్త సంజయ్ స్వరూప్ కనిపించారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి కనిపించడంతో ప్రస్తుతం  ఈ ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

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