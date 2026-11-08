నాగదుర్గ పేరు చెప్పగానే యూట్యూబ్లో ఫోక్ సాంగ్సే గుర్తొస్తాయి. తనదైన డ్యాన్సులతో అదరగొట్టేసింది. ప్రస్తుతం హీరోయిన్గా సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది. ఈమె నుంచి రాబోతున్న లేటెస్ట్ తెలుగు మూవీ 'ఇడుపు కాయితం'. వచ్చే నెల 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. దీపావళి సందర్భంగా ఈ చిత్రబృందం విషెస్ చెబుతూ కొత్త వీడియో సాంగ్ వదిలారు.
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'బరాత్ బీట్' పేరుతో రిలీజ్ చేసిన ఈ వీడియోలో కొత్త పెళ్లి కూతురిలా నాగదుర్గ.. తీన్మార్ డ్యాన్స్ అదరగొట్టేసింది. స్టెప్పులు అదిరిపోయాయి. ప్రియదర్శి హీరోగా చేసిన ఈ సినిమాతో వంశీరెడ్డి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. బన్నీ వాసు, తబిత సుకుమార్ నిర్మాతలు.
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