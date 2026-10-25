వంశీరెడ్డి దొండపాటి దర్శకత్వంలో ప్రియదర్శి హీరోగా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘ఇడుపు కాయితం’. నిర్మాత బన్నీ వాసు, డైరెక్టర్ సుకుమార్ బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై నిర్మిస్తున్నారు. నాగదుర్గ హీరోయిన్. ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పాటలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇటీవల గడప సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు.. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖ నిర్మాత బన్నీ వాసు ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టారు.
ఈ సినిమా ద్వారా తన కుమార్తె బాల నటిగా అరంగ్రేటం చేసిందని ఆయన వెల్లడించారు. చిత్రంలోని శ్రీలత పాటలో వచ్చే పిల్లల సన్నివేశంలో తన కూతురు ఒక చిన్న డాక్టర్ పాత్రలో నటించిందని తెలిపారు.
సాంగ్ విషయానికి వస్తే..
ఆ సాంగ్ లో హీరో ప్రియదర్శి, హీరోయిన్ నాగదుర్గ కెమిస్ట్రీ ఆకట్టుకుంటోంది. సురేశ్ బొబ్బిలి స్వరాలు సమకూర్చిన శ్రీలత పాటకు అలరాజు సాహిత్యం అందించారు. శంకర్ బాబు కందుకూరి, మోహన్ భోగరాజు ఆలపించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. డిసెంబర్ 11న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
(ఇదీ చదవండి: బాయ్ఫ్రెండ్తో బ్రేకప్..? ఓ సూపర్స్టార్ కొడుకుతో స్టార్ హీరోయిన్!)