సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అంశంతో వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ. సినిమాలైనా, రాజకీయాలైనా, సెలబ్రిటీలైనా.. తనదైన శైలిలో స్పందిస్తూ నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆయన చేసే వ్యాఖ్యలు కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా వర్మ తనదైన శైలిలో పోస్ట్ చేశారు.
‘టపాసులు కాల్చి చేతులు లేదా మరేదైనా కాల్చుకునే వారికి మినహా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. అయితే ఎవరూ నా మాట వినరని నాకు తెలుసు. అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎవరికీ చెప్పను. శబ్ద, వాయు కాలుష్యానికి కారణమయ్యే వారికి మరింత సంతోషకరమైన దీపావళి శుభాకాంక్షలు’ అంటూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
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