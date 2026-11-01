రవితేజకు చాన్నాళ్ల నుంచి వరసగా ఫ్లాప్స్ పడుతున్నాయి. 'ఇరుముడి'తో ఇది బ్రేక్ అయింది. ఏకంగా రూ.250 కోట్ల కలెక్షన్లతో ఈ హీరో బ్లాక్బస్టర్ అందుకుని కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు. విడుదల తర్వాత ఈ చిత్రం.. ప్రభుత్వ టీచర్ల నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొని వివాదంలో నిలిచింది. ఇప్పుడు ఊహించని విధంగా మరోసారి సమస్యల్లో చిక్కుకుంది. బాలనటి నక్షత్ర విషయమై తెలంగాణ కార్మికశాఖ సినిమా టీమ్కి నోటీసులు జారీ చేసింది.
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‘ఇరుముడి’లో మైనర్ బాలికతో షూటింగ్ నిర్వహించడంపై ప్రశ్నించిన తెలంగాణ కార్మికశాఖ.. బాల కార్మిక చట్టాలు, నిబంధనలు పాటించారా లేదా అనే అంశంపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరింది. సినిమా షూటింగ్లో బాలిక నటించడానికి ముందు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అనుమతి తీసుకున్నారా? పాప తల్లిదండ్రుల నుంచి అధికారిక సమ్మతి పత్రం పొందారా? బాలిక పారితోషికంలో 20 శాతం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో జమ చేశారా? అని తెలంగాణ కార్మిక శాఖ జాయింట్ కమిషనర్.. చిత్ర బృందాన్ని ప్రశ్నించారు.
బాలికకు సంబంధించిన కాల్ షీట్లు, అటెండెన్స్ రికార్డులు, షూటింగ్లో పాల్గొన్న పని గంటల వివరాలు, బాలిక చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా తీసుకున్న చర్యలు, ఆమె భద్రత, సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక సంరక్షకుడిని నియమించారా? తదితర వివరాలు స్పష్టం చేయాలని కార్మిక శాఖ ఆదేశించింది. సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్లు, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో బాలిక పాల్గొనేలా చేయడంపై వివరణ ఇవ్వాలని అధికారులు కోరారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో నవంబర్ 4 ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరు కావాలని ‘ఇరుముడి’ నిర్మాతలకు కార్మిక శాఖ అధికారులు నోటీసులలో పేర్కొన్నారు. జై లోక్ సత్తా సోషల్ జస్టిస్ ఫోరం చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ నోటీసులు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
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