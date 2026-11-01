బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ నుంచి రోహిత్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. గతవారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగ్గా షాలిని, దక్షి ఔట్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా అలానే ఉండబోతుందని టాక్ వినిపించింది. ఇప్పుడు అదే నిజమైంది. రైతుబిడ్డతో పాటు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అని సోషల్ మీడియాలో హైప్ క్రియేట్ అయిన రోహిత్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. షోలో ఇది టెలికాస్ట్ కాకముందే ఇతడి టీమ్ ఈ న్యూస్ బయటపెట్టేసింది.
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ఈసారి రైతుబిడ్డ ఝాన్సీ ఎలిమినేట్ అయినట్లు ఇప్పటికే వార్తలొచ్చాయి. అయితే హౌస్మేట్స్ ఓటింగ్తో రెడ్ లెవల్లో ఉన్న రోహిత్ని కూడా బయటకు పంపించేశారు. సాధారణంగా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పి సీక్రెట్ రూంలో ఉంచుతుంటారు. రోహిత్ని అలానే చేస్తారేమో అనుకున్నారు. కానీ హోస్ట్ నాగార్జున అలాంటి ఆప్షన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేసి పంపిచేశారని తెలుస్తోంది.
రోహిత్ పేరుకే స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ గానీ గేమ్స్ పరంగా పెద్దగా ఆడింది లేదు. షాలినితో లవ్ ట్రాక్ నడపడం, త్రిగుణ్తో ప్రతిదానికి గొడవ పడటం తప్పితే వేరేగా చేసింది అయితే ఏం లేదు. బిగ్బాస్ కూడా తనని ఏం చేయలేడన్నట్లు యాటిట్యూడ్ చూపించాడు. ఇప్పుడదే ఇతడికి పెద్ద మైనస్ అయింది. సడన్ షాకిచ్చిన బిగ్బాస్.. ఎలిమినేట్ చేసి బయటకు పంపించేశాడు. అయితే ఇది ఊహించని రోహిత్ సోషల్ మీడియా టీమ్.. టెలికాస్ట్ కావడానికి ముందే ట్విటర్లో పోస్ట్ పెట్టేశారు. 'బ్యాన్ బిగ్బాస్' అని కూడా రాసుకొచ్చారు. మళ్లీ ఏమైందో ఏమో సదరు ట్వీట్ డిలీట్ చేసి ఇన్ స్టా స్టోరీలో మాత్రం కోపాన్ని బయటపెట్టారు.
టాప్-3లో ఉంటాడనుకున్న రోహిత్.. ఇలా ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ అయిపోవడం బిగ్బాస్ ప్రేక్షకులకు నిజంగా షాకింగే అని చెప్పొచ్చు. రోహిత్ వెళ్లిపోయాడు కాబట్టి హౌస్లో టాప్కి ఎవరెళ్తారు? వచ్చే వారం నుంచి ఏం జరుగుతుందనేది చూడాలి?
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💔💔💔💔💔💔 #BiggBossTelugu10
— Rohit Naidu Patnam (@RohitNaiduPatnm) October 31, 2026