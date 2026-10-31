 సూర్య ‘సీన్‌’ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది.. | Hero Suriya Scene Movie Trailer Released | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

SCENE Trailer: సూర్య ‘సీన్‌’ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది

Oct 31 2026 8:58 PM | Updated on Oct 31 2026 8:58 PM

Hero Suriya Scene Movie Trailer Released

హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో జితు మాధవన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం ‘సీన్‌’. ఈ చిత్రంలో నజ్రియా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. నస్లెన్‌, ఆనంద్‌రాజ్‌, లాల్‌, రాజ్‌ ప్రియన్‌  కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా నవంబరు 6న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ  సినిమాలో సూర్య డీఎస్పీ ఇన్బరాజ్‌గా నటిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్‌ ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. ఈ ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. మరిసారి సూర్య పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించడంతో ఇంతటి ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా ఈ మూవీని 2డీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌లో జ్యోతిక, సూర్యనే  నిర్మిస్తున్నారు. సుసిన్ శ్యామ్ సంగీతమందిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: కొద్ది రోజుల్లో కావ్య మారిన్‌తో పెళ్లి.. షాక్‌ ఇచ్చిన అనిరుధ్‌?)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అక్క’ వెబ్‌సిరీస్‌ రిలీజ్... ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Anirudh Kavya Maran Wedding Pre-Wedding Celebrations Begin in Chennai 1
Video_icon

మొదలైన అనిరుధ్-కావ్య పెళ్లి సందడి..
Raptadu Student Incident Accused Hemanth Arrest 2
Video_icon

ప్రేమ పేరుతో బాలికను వేధిస్తున్న ఉన్మాది
Sabarimala Ayyappa Temple Guru Swamy Sri Murali Nambudri Exclusive Interview 3
Video_icon

దీక్షలో తెలిసి తెలిసి ఈ తప్పులు చేయకండి!
2-Year-Old Girl Creates History Karnataka's Swara Shree Hegde Enters India Book of Records 4
Video_icon

రెండేళ్లకే 12 తాళాలను తప్పుల్లేకుండా వాయిస్తున్న చిన్నారి.. వీడియో వైరల్
Supreme Court's Key Orders to EC Over AP Local Body Election Irregularities 5
Video_icon

ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు..
Advertisement
 