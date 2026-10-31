బాలీవుడ్ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా మరణవార్త చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదాన్ని నింపింది. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర విషయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. భార్య అనురాధ లేఖి గుప్తాతో ఆయన ప్రేమకథలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. ఆరేళ్లకే విడాకులు తీసుకున్నారు. అయితే మరో ఆరేళ్ల తర్వాత తిరిగి ఒక్కటై రెండోసారి వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి విడిపోవడానికి అండర్వరల్డ్ మాఫియాతో తలెత్తిన సమస్యలు కూడా పరోక్ష కారణమయ్యాయని సంజయ్ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
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విడిపోయినప్పటికీ
అనురాధతో సుమారు రెండున్నరేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్న సంజయ్ గుప్తా.. 1997లో ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమస్యల కారణంగా 2003లో ఇద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. విడిపోయినప్పటికీ సంజయ్ మాత్రం అనురాధను మర్చిపోలేకపోయారు. తిరిగి ఆమె ప్రేమను పొందాలని ప్రయత్నించారు. చివరకు ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించడంతో 2009లో మరోసారి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు.
విడాకులకు అండర్వరల్డ్ సమస్యలు..
గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంజయ్ తమ విడాకుల వెనుక ఉన్న పరిస్థితులను వివరించారు. ‘అండర్వరల్డ్తో సంబంధాలున్న కొందరితో తనకు ఓ విషయంలో అపార్థాలు తలెత్తాయి. వాటిని పరిష్కరించుకునేందుకు కొంతకాలం పాటు ఫోన్లో మాట్లాడాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసం ఓ స్నేహితుడు తన ఫ్లాట్ను ఇచ్చాడు. అక్కడి నుంచే వారితో మాట్లాడేవాడిని. ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమెకు చెప్పలేదు. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నది, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నది కూడా వివరించలేని పరిస్థితి ఉండేది. దీంతో నాకు వేరే మహిళతో సంబంధం ఉందేమోనని అనురాధ అనుమానించింది. ఈ పరిణామాలన్నీ తమ మధ్య దూరాన్ని పెంచాయి. చివరకు విడాకులకు దారితీశాయి. తర్వాత అన్నీ చెప్పడంతో మళ్లీ అర్థం చేసుకుని ఒక్కటయ్యాం’ అని సంజయ్ గతంలో పేర్కొన్నారు.
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