హిందీలో ‘కాంటే’, ‘జిందా’, ‘షూటౌట్ ఎట్ వడాలా’ తదితర సినిమాలు తీసిన సీనియర్ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా (57) చనిపోయారు. శుక్రవారం రాత్రి తన నివాసంలోని బాత్రూంలో ఈయన జారిపడగా.. శనివారం ఉదయం వరకు ఎవరూ ఈయనని గమనించలేదట. తర్వాత చూస్తే ఈయన మరణించినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయమై పూర్తి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అయితే తలకు దెబ్బ తగలడం వల్లే సంజయ్ గుప్తా చనిపోయినట్లు ప్రముఖ దర్శకుడు అశోక్ పండిట్ ధ్రువీకరించారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఇన్స్టాలోనూ పోస్ట్ పెట్టారు.
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“ఈ వార్త విని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. మన స్నేహితుడు, దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా ఇక లేరనే వార్త ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇంట్లో తలకు గాయం కావడంతో ఆయన మరణించారు. మరో అద్భుతమైన ప్రతిభను చాలా త్వరగా కోల్పోయాం. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండే వ్యక్తి, సినిమాల పట్ల ఎంతో మక్కువ కలిగిన దర్శకుడు. సినీ పరిశ్రమకు ఇది తీరని లోటు. మిత్రమా.. నిన్ను మిస్ అవుతాం. ఓం శాంతి” అని అశోక్ పండిట్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
1994లో విడుదలైన ‘ఆతిష్: ఫీల్ ద ఫైర్’ సినిమాతో సంజయ్ గుప్తా దర్శకుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించారు. తర్వాత ‘రామ్ శాస్త్ర’, ‘జంగ్’, ‘ఖౌఫ్’ తదితర చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. 2002లో విడుదలైన మల్టీస్టారర్ చిత్రం ‘కాంటే’ మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కెరీర్లో దర్శకుడిగానే కాకుండా రచయిత, నిర్మాతగానూ తనదైన ముద్ర వేశారు. చివరగా రెండేళ్ల క్రితం 'ది మిరిండా బ్రదర్స్' మూవీ తీశారు. సంజయ్ గుప్తా మృతి పట్ల బాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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