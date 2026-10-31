 బాత్రూంలో జారిపడ్డ దర్శకుడు.. రాత్రంతా ఎవరూ చూడలేదు | Director Sanjay Gupta Is No More | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sanjay Gupta: ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. ప్రముఖ దర్శకుడు కన్నుమూత

Oct 31 2026 12:26 PM | Updated on Oct 31 2026 12:42 PM

Director Sanjay Gupta Is No More

హిందీలో ‘కాంటే’, ‘జిందా’, ‘షూటౌట్ ఎట్ వడాలా’ తదితర సినిమాలు తీసిన సీనియర్ దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా (57) చనిపోయారు. శుక్రవారం రాత్రి తన నివాసంలోని బాత్రూంలో ఈయన జారిపడగా.. శనివారం ఉదయం వరకు ఎవరూ ఈయనని గమనించలేదట. తర్వాత చూస్తే ఈయన మరణించినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయమై పూర్తి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అయితే తలకు దెబ్బ తగలడం వల్లే సంజయ్ గుప్తా చనిపోయినట్లు ప్రముఖ దర్శకుడు అశోక్ పండిట్ ధ్రువీకరించారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఇన్‌స్టాలోనూ పోస్ట్ పెట్టారు.

(ఇదీ చదవండి: ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. అదుర్స్ బామ్మ ఇకలేరు)

“ఈ వార్త విని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. మన స్నేహితుడు, దర్శకుడు సంజయ్ గుప్తా ఇక లేరనే వార్త ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇంట్లో తలకు గాయం కావడంతో ఆయన మరణించారు. మరో అద్భుతమైన ప్రతిభను చాలా త్వరగా కోల్పోయాం. ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉండే వ్యక్తి, సినిమాల పట్ల ఎంతో మక్కువ కలిగిన దర్శకుడు. సినీ పరిశ్రమకు ఇది తీరని లోటు. మిత్రమా.. నిన్ను మిస్ అవుతాం. ఓం శాంతి” అని అశోక్ పండిట్ తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

1994లో విడుదలైన ‘ఆతిష్: ఫీల్ ద ఫైర్’ సినిమాతో సంజయ్ గుప్తా దర్శకుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించారు. తర్వాత ‘రామ్ శాస్త్ర’, ‘జంగ్’, ‘ఖౌఫ్’ తదితర చిత్రాలు తెరకెక్కించారు. 2002లో విడుదలైన మల్టీస్టారర్ చిత్రం ‘కాంటే’ మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కెరీర్‌లో దర్శకుడిగానే కాకుండా రచయిత, నిర్మాతగానూ తనదైన ముద్ర వేశారు. చివరగా రెండేళ్ల క్రితం 'ది మిరిండా బ్రదర్స్' మూవీ తీశారు. సంజయ్ గుప్తా మృతి పట్ల బాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: సీఎం విజయ్ కుటుంబంలో విషాదం)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 2

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 3

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Rapthadu School Girl Incident 1
Video_icon

రాప్తాడు స్కూల్ లో దారుణం! టెన్త్ బాలికపై రంపంతో...
Rapthadu School Women Incident 2
Video_icon

రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి నిందితుడు అరెస్ట్
Uppada Beach Washed Away By Arnab Cyclone 3
Video_icon

ఉప్పాడపై ఉప్పెన.. కొట్టుకుపోయిన బీచ్... వైరల్ అవుతున్న వీడియో

Attacks Female Student With Motorized Handsaw In School 4
Video_icon

రాప్తాడు సైకో.. రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి అసలు కారణం అదే
Rapthadu Government School Principal Reveals Shocking Facts 5
Video_icon

రంపం తీసుకుని వస్తుంటే స్కూల్ లో పనోడు అనుకున్నాం.. షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 