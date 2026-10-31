 సీఎం విజయ్ కుటుంబంలో విషాదం | Tamil Nadu Cm Vijay Maternal Aunt No More | Sakshi
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CM Vijay: విజయ్ ఫ్యామిలీలో తీరని విషాదం

Oct 31 2026 9:42 AM | Updated on Oct 31 2026 10:20 AM

Tamil Nadu Cm Vijay Maternal Aunt No More

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. ఈయన పెద్దమ్మ అమల్ రాజశేఖరన్(92) వృద్ధాశ్రమంలో కన్నుమూశారు. విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖరన్ సోదరుడు రాజశేఖరన్ భార్యనే అమల్. ఈమె వయసు మీద పడటానికి తోడు వృద్ధాప్య సమస్యల కారణంగా చనిపోయారు.

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అమలకు ఇద్దరు కొడుకు, ఓ కూతురు ఉండగా.. వీళ్లంతా విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. దీంతో అమల్ వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్నారు. ఆమె మృతదేహానికి సీఎం విజయ్‌తో పాటు ఆయన తల్లిదండ్రులు, పలువురు మంత్రులు.. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నివాళులర్పించారు.

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