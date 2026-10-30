 ఈ పరిస్థితి రాకుండా జాగ్రత్తపడతా!: జాన్వీ కపూర్‌ | Janhvi Kapoor breaks silence on Peddi backlash | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ పరిస్థితి రాకుండా జాగ్రత్తపడతా!: జాన్వీ కపూర్‌

Oct 30 2026 4:07 AM | Updated on Oct 30 2026 4:07 AM

Janhvi Kapoor breaks silence on Peddi backlash

రామ్‌ చరణ్‌ హీరోగా బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘పెద్ది’ సినిమాలోని అచ్చియమ్మ పాత్రలో హీరోయిన్‌ జాన్వీ కపూర్‌ నటించిన విషయం తెలిసిందే. వెండితెరపై అచ్చియమ్మ పాత్రను చూపించిన తీరుపై అభ్యంతరకరమైన అబీప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ‘కాఫీ విత్‌ కరణ్‌ 9’ టాక్‌ షో వేదికగా జాన్వీ కపూర్‌ తాజాగా ఈ అంశంపై స్పందించారు. ‘‘ఆ సినిమా కోసం (పరోక్షంగా ‘పెద్ది’ సినిమాను ప్రస్తావిస్తూ..) నాతో పాటు చాలామంది కష్టపడ్డారు. అందుకే ఈ అంశంపై నేను ఇప్పటివరకు స్పందించకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాను.

కానీ ఈ విషయం గురించి నేనేదైనా మాట్లాడాల్సి వస్తే జరిగిన వ్యవహరంలో కొంచెం నా బాధ్యత కూడా ఉంది. ఆ విషయంలో నాకు కలిగిన బాధ, అపరాధ భావన ఎప్పటికీ నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. దక్షిణాది పరిశ్రమలో ముందుగానే పూర్తి స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేసుకునే పద్ధతి చాలా అరుదు. అలాగే ఏ సన్నివేశాన్ని ఏ కెమేరా యాంగిల్‌లో చిత్రీకరించాలనే వివరాలను స్క్రిప్ట్‌లో ముందే రాసి పెట్టడం కూడా అరుదుగా జరుగుతుంది. సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో దర్శకుడు చెప్పినట్లు చేయాలనే వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి నాపై ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తిని మరీ అసభ్యంగా, ఇబ్బందికరంగా చూపించారా? కథనం లైంగిక దాడులను సమర్థించేలా లేదా ప్రోత్సహించేలా ఉందా? అని ప్రశ్నించుకుంటే... అలానే ఉందనిపించింది.

ఈ సినిమాలోని కథనం సమాజంపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుందో అన్న ఆలోచన నన్ను తీవ్రంగా కలచి వేస్తోంది. నేను ఇలా మాట్లాడటం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే, ఇలా మాట్లాడితే జరిగిన దాని తాలూకు బాధ్యతను తప్పించుకుని, ఇతరుల మీదకు నెట్టేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అయితే నాకు పెద్ద సినీ బ్యాగ్రౌండ్‌ ఉంది. ఆ పలుకుబడిని ఉపయోగించుకుని కాస్త మార్చడానికి (తన పాత్రని చూపించిన విధానాన్ని ఉద్దేశించి) నేను గట్టిగా ప్రయత్నించి ఉండాల్సింది. ఇక నేను భవిష్యత్‌లో చేయగలిగింది ఒక్కటే. ఇలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రాకుండా జాగ్రత్తపడటమే’’ అని పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 